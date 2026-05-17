Dvakrát rozvedený Jiří Korn: Románik s Hospodárovou a... o 25 rokov mladšia manželka č. 3!

PRAHA - Spevák, tanečník a herec Jiří Korn akosi nemal šťastie v láske. Po dvoch rozvodoch prežil románik s markizáckou moderátorkou Janou Hospodárovou, ale ani tento vzťah nevyšiel. V roku 2017 sa však oženil po tretí raz - s o 25 rokov mladšou Renatou.
Jiří Korn sa narodil 17. mája 1949. Vyštudoval strednú všeobecnovzdelávaciu školu.
Dnešní šesťdesiatnici si Korna pamätajú z konca 60. rokov ako člena rockovej skupiny Rebels, päťdesiatnici si ho pripomínajú ako basového gitaristu skupiny Olympic a potom sólového speváka, ktorý predstavoval mladého bonvivána a playboya v pesničkách Windsurfing a Gentleman.
V druhej polovici 80. rokov sa bez neho nezaobišla žiadna televízna zábava. V 90. rokoch bol u nás prvý, kto experimentoval s house music a v roku 2002 sa venoval u nás nezvyklej groove music v spolupráci s DJ-om Neom. Podľa spravodajského portálu iDNES.cz ide o zrejme najuniverzálnejšieho speváka, ktorého moderná česká pop music mala. Korn je navyše vynikajúcim tanečníkom a hercom.
Korn má vzácnu vlastnosť - je hudobníkom do partie. Spolu s ním stáli a padali dve obsadenia Rebels, v rokoch 1971 až 1973 ako spievajúci basový gitarista pomohol Olympicu v jeho najkrízovejších rokoch. Dá sa o ňom povedať, že je majstrom duet. Najmä piesne, ktoré spieval v 80. rokoch s Helenou Vondráčkovou, prežili dodnes. Mnoho ľudí pozná ich spoločné piesne To pan Chopin, Slunce, Já půjdu tam a ty tam alebo Každá trampota má svou mez. Aj neskoršie dueto s Luciou Bílou Byl by hřích patrí k tomu najpopulárnejšiemu, čo kedy nahral.
Zmysel pre kolektívnu prácu z neho urobil tiež veľkú muzikálovú osobnosť. Málokto vie, že na konci 80. rokov skúšal muzikálovú kariéru vo Viedni, ale rešpekt doma si získal až v muzikáloch Karla Svobodu Dracula, Monte Christo a Golem. Účinkoval tiež v muzikáli Kvaska od Daniela Landu. Muzikálové roly by asi len ťažko zvládal, keby zároveň nebol dobrým hercom.
Len málokto môže povedať, že hral v toľkých trhákoch. U Korna sa to začalo rozprávkou Honza málem králem z roku 1977 a kulminovalo vo filmoch Anděl s ďáblem v těle a Anděl svádí ďábla, kde si zahral to, čo mu vždy sedelo najlepšie - kabaretnú hviezdu.
Hudobníkom do partie je aj v posledných rokoch, keď najviac pôsobí ako člen súboru 4TET. Precízny štvorčlenný súbor európskej úrovne, založený v roku 2002, sa špecializuje na zložité vokálne aranžmány klasických hitov aj pôvodných skladieb v neuveriteľne vitálnom prevedení. Korn tu spieva a cappella, takže sa zaobíde bez nástrojov, postačí mu len hlas. Korn v ňom našiel ideálne prostredie, v ktorom môže uplatniť svoj zmysel pre hudobný humor a brilantnú spevácku techniku.
Jiří Korn je tretí raz ženatý. Prvý raz sa oženil v roku 1972, neskôr netajil, že s manželkou Hanou sa nerozišli v dobrom. Jeho druhou ženou bola Kateřina Marková, po svadbe Kornová. Narodil sa im syn Filip, ktorý ale bojoval s viacerými zdravotnými problémami. Dvojica sa neskôr rozviedla, ale nezanevreli na seba.
V roku 2001 sa objavila správa, že Korn sa zamiloval do markizáčky Jany Hospodárovej. Českému bulvárnemu denníku Blesk sa podarilo zistiť, že zamilovaný párik strávil romantický víkend v nemeckom mestečku Baden-Baden. „Extravagantného českého speváka nedávno videli s 25-ročnou Slovenkou aj v bratislavskom hoteli, kde sa nežne objímali a bozkávali,” uvádzala vtedy agentúra TASR.
Po 16 rokoch sa speváka na tento vzťah pýtala Smotánka. Síce ho nepoprel, ale odpovedal vyhýbavo: „Hmmm, nebuďte zvedavý, všetko človek nemôže hovoriť,“ odrazil zvedavého redaktora.
Aktuálne je Korn ženatý s o 25 rokov mladšou Renatou, s ktorou sa zoznámil pri golfe.