Rozchod po Farme ju zlomil! Miška bez servítky: Slzy počas vzťahu a tvrdý odkaz ženám

BRATISLAVA - Láska, ktorá vznikla pred kamerami, sa skončila skôr, než stihla prerásť do niečoho väčšieho. Michaela Doležalová otvorene prehovorila o bolesti, ktorú si prešla, aj o dôvodoch rozchodu s Mariánom Hanouskom. Jej slová sú silné, úprimné a mnohým ženám otvoria oči.
Michaela Doležalová a Marián Hanousek si padli do oka v reality šou Farma, a to aj napriek tomu, že obaja mali doma vzťahy. Ich sympatie však boli silnejšie a po návrate do reality začali spolu bývať. Všetko nasvedčovalo tomu, že ich vzťah smeruje k vážnej budúcnosti. Namiesto svadby však prišiel nečakaný koniec. Rozchod potvrdila Michaela pred dvoma týždňami na sociálnej sieti a svoje pocity opísala veľmi otvorene: „Je koniec. Bol to jeden z najkrajších príbehov, aké som mala. Plný smiechu, momentov, ktoré sa nedajú zopakovať, a pocitov, ktoré si ponesiem so sebou ešte veľmi dlho. Mrzí ma to… viac než viem opísať. Pretože niektoré veci sa neskončia preto, že by neboli krásne, ale preto, že jednoducho nemajú pokračovanie. A viem, že tento rozchod nebude jednoduchý. Ale možno práve preto bol ten vzťah taký výnimočný.“
Zároveň však zdôraznila, že aj napriek bolesti sa snažia zachovať dobré vzťahy: „Som vďačná… za každý moment, ktorý sme spolu mali. Za všetko pekné, čo sme si dali, za spomienky, ktoré si ponesiem celý život. Ak nás aj uvidíte ešte spolu niekde na obede alebo káve, je to preto, že končíme ako kamaráti. Farma mi tohto úžasného človeka mala do života dať. Ale žiaľ, ako kamaráta. A to kamarátstvo si pokaziť nemôžeme.“