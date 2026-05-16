Lekári jej odstránili vaječníky aj prsníky, rakovina sa aj tak vrátila: Žene dávajú len pár rokov života

WASHINGTON - Urobila všetko pre to, aby sa vyhla osudu svojej mamy. Podstúpila preventívne operácie, verila, že je v bezpečí. O niekoľko rokov neskôr však prišla šokujúca diagnóza, ktorú nečakala ani ona, ani lekári.
Príbeh 50-ročnej Aimée Knightovej z amerického Washingtonu šokoval tisíce ľudí. Žena, ktorá si dala preventívne odstrániť prsníky aj vaječníky kvôli vysokému riziku rakoviny, dnes bojuje s nevyliečiteľnou rakovinou vaječníkov. Lekári jej podľa vlastných slov dávajú dva až päť rokov života.
Aimée mala dôvod báť sa. Rakovina sa v jej rodine objavovala celé generácie. Na ochorenie zomrela jej mama, stará mama aj prastará mama. Neskôr podľahla rakovine prsníka aj jej sestra. Keď sa preto dozvedela, že je nositeľkou mutácie génu BRCA1, rozhodla sa konať okamžite.
Mutácia BRCA1 výrazne zvyšuje riziko rakoviny prsníka a vaječníkov. Aimée preto ešte v roku 2015 podstúpila preventívnu mastektómiu aj odstránenie vaječníkov. Verila, že tým prerušila „rodinnú kliatbu“, ktorá pripravila o život viacero žien v jej rodine.
Šok prišiel minulý rok. Žena si začala všímať zvláštne nafúknuté brucho a problémy s močením. Najskôr si myslela, že ide o menej vážny problém, no vyšetrenia ukázali niečo úplne iné – rakovinu v pokročilom štádiu, ktorá sa už rozšírila do lymfatických uzlín.
Najväčší šok prišiel vo chvíli, keď lekári vysvetlili, ako je to vôbec možné. Podľa nich mohli po operácii v tele zostať malé fragmenty tkaniva alebo buniek, ktoré sa časom zmenili na rakovinové. Aimée priznala, že diagnózu nedokázala pochopiť.
„Nemohla som uveriť, že mám rakovinu vaječníkov, keď už vaječníky nemám,“ povedala. Žena dnes podstupuje chemoterapiu a liečbu, ktorá má predĺžiť jej život. Najťažšie je pre ňu vedomie, že jej syn môže zažiť rovnakú stratu, akú kedysi zažila ona pri svojej mame.
Odborníci upozorňujú, že rakovina vaječníkov patrí medzi najzákernejšie typy rakoviny u žien. Problémom sú najmä nenápadné príznaky, ktoré si ľudia často pomýlia s bežnými tráviacimi problémami alebo stresom.
Medzi varovné signály patrí nafúknuté brucho, bolesti panvy, problémy s močením či pocit rýchleho nasýtenia. Mnohé ženy však lekára vyhľadajú až vo chvíli, keď je ochorenie v pokročilom štádiu.
Príbeh Aimée zároveň otvoril diskusiu o genetických testoch a preventívnych operáciách. Tie síce dokážu riziko výrazne znížiť, no podľa odborníkov ho nedokážu odstrániť úplne.
Napriek všetkému sa žena snaží bojovať ďalej. Tvrdí, že najväčšou motiváciou je pre ňu rodina a syn, kvôli ktorému sa kedysi rozhodla podstúpiť náročné operácie.
Jej príbeh dnes zasiahol tisíce ľudí po celom svete. Ukazuje totiž krutú realitu – že ani radikálna prevencia nemusí vždy znamenať úplnú istotu.