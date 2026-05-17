Hit medzi záhradkármi? Lacný gadget zachytáva dažďovú vodu a ešte aj skrášli záhradu

LONDÝN - Zabudnite na neustále nosenie krhly či drahé zavlažovanie. Nový záhradný trend si získava popularitu vďaka jednoduchej pomôcke, ktorá zbiera dažďovú vodu a zároveň vyzerá štýlovo.
Jar a leto sú obdobím, keď mnohí ľudia trávia viac času v záhrade. S rastúcimi teplotami však prichádza aj častejšie polievanie rastlín a vyššie účty za vodu. Práve preto sa do popredia dostáva jednoduché riešenie, ktoré si záhradkári rýchlo obľúbili, píše The Sun.
Reč je o takzvaných dažďových reťaziach alebo zachytávačoch dažďovej vody. Najnovšie zaujal najmä dekoratívny model v tvare dáždnika, ktorý predáva britský obchod Dunelm za približne 12 libier (13,86 eur).
Pomôcka funguje jednoducho. Upevní sa na vonkajšiu stenu alebo odkvap a počas dažďa zachytáva vodu, ktorá následne steká do pripravenej nádoby či suda. Záhradkári ju potom môžu využiť na polievanie rastlín počas horúcich dní.
Odborníci upozorňujú, že zber dažďovej vody je čoraz populárnejší nielen kvôli šetreniu peňazí, ale aj ekologickejšiemu prístupu k záhradkárčeniu. V čase rastúcich cien energií a vody hľadajú ľudia jednoduché spôsoby, ako znížiť náklady v domácnosti.
Výhodou dažďových reťazí je aj ich vzhľad. Na rozdiel od klasických odkvapov pôsobia dekoratívnejšie a mnohé modely pripomínajú záhradné ozdoby. Obľúbené sú najmä rustikálne kovové dizajny alebo rôzne tvary listov, kvetov či dáždnikov.
Trend sa rýchlo šíri aj na sociálnych sieťach, kde ľudia ukazujú, ako dažďové reťaze zapadajú do moderných záhrad či terás. Mnohí tvrdia, že ide o praktický detail, ktorý zároveň vytvára príjemnú atmosféru počas dažďa.
Podľa odborníkov je dažďová voda pre rastliny často dokonca vhodnejšia než voda z vodovodu. Neobsahuje totiž chlór ani ďalšie chemické látky, ktoré môžu niektorým rastlinám prekážať.
Záhradkári zároveň upozorňujú, že podobné riešenia môžu pomôcť aj počas suchších období. Nazbieraná voda sa dá skladovať v sudoch alebo väčších nádobách a využiť neskôr.
Popularita podobných gadgetov rastie aj preto, že ľudia chcú mať záhradu nielen praktickú, ale aj estetickú. Moderné trendy totiž spájajú funkčnosť s dizajnom oveľa viac než kedysi.
Zdá sa, že obyčajný dážď už nemusí byť len nepríjemnosťou. Pre mnohých záhradkárov sa mení na jednoduchý spôsob, ako ušetriť peniaze a zároveň dopriať rastlinám prirodzenú zálievku.