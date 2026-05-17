MIMORIADNY ONLINE Moskva hlási úspech na fronte: Ruská armáda tvrdí, že prevzala kontrolu nad ďalšími dedinami

KYJEV - Ruské jednotky prevzali kontrolu nad dedinami Borova a Kuťkivka v Charkovskej oblasti. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom včera informovala agentúra RIA Novosti. Ukrajinské úrady uviedli, že ruské útoky v noci na včera poškodili civilnú infraštruktúru v Charkovskej a Odeskej oblasti. Úrady v západoruskej Belgorodskej oblasti, ktorá susedí s Ukrajinou, hlásia jedného mŕtveho po útoku ukrajinského dronu na automobil. Ruská protivzdušná obrana podľa ministerstva obrany za posledný deň celkovo zostrelila 353 ukrajinských dronov.
Podobné informácie nemožno v podmienkach vojny okamžite nezávisle overiť. Moskva pravidelne hlási „oslobodenie“ dedín na východe či severovýchode Ukrajiny. O dvoch dobytých obciach informovalo ruské ministerstvo obrany aj včera. Agentúra AFP však tento mesiac s odvolaním sa na analýzu dát amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) napísala, že Rusko v apríli vo svojom vojenskom ťažení na Ukrajine prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v lete 2023 prišlo o viac územia, než sa mu podarilo dobyť.
Ukrajinské úrady podľa denníka The Kyiv Independent uviedli, že ruské útoky poškodili kritickú a civilnú infraštruktúru v rôznych častiach Ukrajiny, pričom útoky hlásia z Odeskej a Charkovskej oblasti. V Izmajilskom okrese v Odeskej oblasti boli napadnuté objekty kritickej infraštruktúry a obytné budovy, uviedla miestna vojenská správa. Pri útoku utrpelo zranenia niekoľko ľudí, hoci úrady tvrdia, že žiadne zo zranení nebolo vážne.
V Charkove ruský dron zasiahol centrálnu časť mesta v Ševčenkivskej štvrti, informoval starosta Ihor Terechov. Dron narazil do vozovky a poškodil dva vchody do metra, trolejbus či zastávku verejnej dopravy. Regionálne úrady v ruskej Belgorodskej oblasti informujú o mužovi zabitom pri ukrajinskom dronovom útoku na automobil v obci Krasnaja Jaruga.
Ruská protivzdušná obrana za posledný deň zostrelila 12 navádzaných leteckých bômb a 353 bezpilotných lietadiel, informovalo podľa agentúry TASS ruské ministerstvo obrany. Moskovský starosta Sergej Sobianin včera hlásil aj zostrelenie troch dronov, ktoré smerovali na ruské hlavné mesto. Ruský nezávislý portál Astra napísal, že požiar po dronovom útoku pravdepodobne vypukol v závode na výrobu priemyselných hnojív Azot v Nevinnomyssku v Stavropoľskom kraji na juhozápade Ruska. Podnik je pritom spájaný aj s výrobou výbušnín. Oznámený útok sa odohral v čase, keď Ukrajina pokračuje vo svojej dronovej kampani v hĺbke ruského územia. Kampaň sa zameriava na ruskú vojenskú a priemyselnú infraštruktúru podporujúcu vojnové úsilie Moskvy.