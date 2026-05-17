Mrazivý incident na letisku: VIDEO Lietadlo so 130 ľuďmi na palube skončilo mimo dráhy!

SPLIT - Na letisku v chorvátskom Splite včera pri štarte vyšlo mimo vzletovú a pristávaciu dráhu lietadlo Airbus so 130 ľuďmi na palube. Piloti sa ešte predtým rozhodli štart z bezpečnostných dôvodov prerušiť, informuje web Dalmacijadanas.hr. Stroj Airbus A220-300 aerolínií Croatia Airlines mal namierené do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom.
Lietadlo malo vzlietnuť, no z neznámeho dôvodu skončilo na trávnatej ploche mimo dráhy. Skôr než začalo brzdiť, dosahovalo rýchlosť vyše 240 km/h, ukázali podľa agentúry AFP údaje z webovej stránky FlightRadar. „Všetci cestujúci a členovia posádky sú v bezpečí, nikto sa nezranil,“ uviedla letecká spoločnosť. Dodala, že v lietadle bolo päť členov posádky. Cestujúci podľa nej vystúpili z lietadla a museli sa vrátiť do letiskového terminálu.
„Podľa prvých správ posádka zastavila lietadlo v súlade s predpísanými bezpečnostnými postupmi,“ uviedla letecká spoločnosť. Ďalšie podrobnosti chce zverejniť po technickej kontrole. Národná agentúra pre vyšetrovanie dopravných nehôd uviedla, že išlo o vážnu nehodu, a oznámila, že začala vyšetrovanie. „Keď bol vzlet prerušený brzdením, koleso podvozka lietadla zišlo z dráhy a dostalo sa na priľahlý trávnatý pás,“ uviedla agentúra. Dodala, že lietadlo utrpelo „menšie materiálne škody“.