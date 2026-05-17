Covidový biznis z obývačky: Manželia z Horného Zemplína predávali iveremektín z Indie! Šokujúce DETAILY

BRATISLAVA - Manželia z Horného Zemplína čelia obžalobe za neoprávnené nakladanie s liekmi. Podľa vyšetrovania mali z Indie dovážať tisíce blistrov ivermektínu a ďalej ich predávať, dokonca aj do Česka. Tvrdia, že nešlo o biznis, ale o pomoc ľuďom, ktorí bojovali s covidom rovnako ako oni. Úrady však hovoria jasne – na distribúciu liekov nemali žiadne oprávnenie.
Slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) dostal informácie o podozrivom konaní od českých kolegov, ktorí prípad postúpili aj polícii. Manželia pred súdom opísali, že sami prekonali ťažký priebeh covidu a veria, že im pomohol ivermektínový roztok určený pre kone. O prípade informovali noviny.sk.
„Z vďačnosti Bohu sme chceli pomôcť ďalším ľuďom, ktorí trpeli tak isto ako ja,“ povedal obžalovaný na súde Podľa ŠÚKLu však manželia ani ich firmy nemali povolenie na distribúciu liekov. Zamestnankyňa úradu uviedla, že išlo o jasné porušenie zákona.
Podľa obhajoby išlo len o administratívne nedorozumenia
Obhajca Sergej Romža odmieta, že by manželia spáchali trestný čin. Tvrdí, že lieky boli povolené na základe výnimky ministerstva zdravotníctva. Priznáva, že bez povolenia nakladali s týmito liekmi, ale popierajú, aby na základe tohto ich konania bolo možné vyvodiť voči nim trestnoprávnu zodpovednosť za neoprávnené nakladanie s nepovolenými liekmi, pretože v danom prípade išlo o povolené lieky na základe výnimky ministerstva zdravotníctva.
Podľa obhajoby manželia z predaja nemali zisk – cenu vraj navýšili len o manipulačné náklady, približne na 10 eur za blister. Inak to však vidí bývalá kolegyňa obžalovanej, ktorá na súde vypovedala o tom, ako v kancelárii tlačili štítky, balili zásielky, posielali ich poštou a predávali aj osobne. Tvrdí, že nákupná cena z Indie bola výrazne nižšia než predajná. Označila ju až "za smiešnu".
Podľa jej výpovede manželia prebaľovali pôvodný liek a dopĺňali vlastné návody na užívanie. Opísala aj situáciu, keď riešili dávkovanie: „Prišlo im veľké balenie a nevedeli, že aké majú dať dávkovanie, tak sa ešte na tom smiali, že snáď nikoho nezabijeme, keď dáme to isté, aké bolo predtým,“ citujú svedkyňu noviny.sk.
Podľa obžaloby malo ísť o najmenej 3-tisíc blistrov ivermektínu. Obhajoba tvrdí, že riziko bolo minimálne, keďže išlo o liek s výnimkou. Podľa Romžu je riziko, ktoré je spojené s takouto neodbornou indikáciou, určite menšie ako v prípade lieku, ktorý nie je povolený. Súd bude pokračovať výsluchom ďalších svedkov.