Brutálny útok v Nemecku: VIDEO Gang napadol viacerých ľudí! Jeho členovia stoja pred súdom

DORTMUND - Skupina mladých mužov mala v nemeckom Dortmunde brutálne napadnúť viacerých ľudí na autobusovej zastávke. Vyšetrovatelia tvrdia, že útočníci si násilie dokonca natáčali a počas útoku sa povzbudzovali krikom, aby pokračovali ďalej.
Pred krajinským súdom v Dortmunde sa začal proces so siedmimi členmi takzvaného „Knappi-Gang“. Obžalovaní vo veku od 17 do 20 rokov čelia obvineniam z pokusu o zabitie po mimoriadne brutálnom útoku, ku ktorému malo dôjsť vlani v auguste. O prípade informuje nemecký denník Bild.
Podľa vyšetrovateľov skupina mladíkov napadla päť mužov na autobusovej zastávke. Na záberoch, ktoré sa neskôr dostali k polícii, vidno, ako útočníci kopú a bijú obete ležiace na zemi, zatiaľ čo sa navzájom vyzývajú k ďalšiemu násiliu.
Útok si mali dať natočiť
Vyšetrovanie odštartovalo práve video, ktorým sa mala partia medzi známymi chváliť. Polícia ho našla v mobile jedného z obžalovaných, ktorému prokuratúra pripisuje pomoc pri čine.
Na súd priviedli mladíkov v putách. Väčšina z nich je vo vyšetrovacej väzbe. Ide o občanov Nemecka, Sýrie, Afganistanu a Eritrey.
Podľa obžaloby mali dvaja hlavní útočníci najskôr zraziť obete na zem, zatiaľ čo ďalší člen skupiny použil slzotvorný sprej. Počas útoku mali zaznievať aj vulgárne výkriky a výzvy na ďalšie násilie.
„Nechaj aj mňa,“ kričí podľa Bildu jeden z útočníkov na videu vo chvíli, keď ďalší páchateľ skáče zranenému mužovi na chrbát. Bitka sa skončila až po príchode polície, keď bolo v diaľke počuť sirény a objavili sa majáky.
Zásah komanda aj ďalšie obvinenia
Kriminalisti pracovali na prípade približne štyri mesiace. Následne polícia členov skupiny pozatýkala na základe zatykačov. Niektorých zadržalo špeciálne komando priamo v ich detských izbách počas nočných razií.
Vyšetrovatelia tvrdia, že niektorí obžalovaní čelia aj ďalším obvineniam. Jeden z mladíkov je stíhaný aj pre lúpež a nelegálne držanie zbraní.
Obete majú pred súdom vypovedať koncom mája. Prokuratúra medzičasom avizovala, že prípad sa môže ešte rozšíriť. Len minulý týždeň totiž skončil vo väzbe ďalší podozrivý člen gangu.
Podľa Bildu ho mal usvedčiť jeden z obžalovaných, ktorý je na videu údajne zachytený pri kopoch do hlavy a brucha jednej z obetí.