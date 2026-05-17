Kanadský pasažier skončil v izolácii: Po plavbe mu potvrdili nebezpečný vírus!

OTTAWA - Jednému kanadskému pasažierovi výletnej lode MV Hondius vyšiel pozitívny test na hantavírus, uviedli úrady. Podľa servera BBC bolo na plavidle spájanom s viacerými prípadmi nákazy týmto vírusom celkovo šesť Kanaďanov. Agentúra Reuters uviedla, že nakazená osoba počas prevozu do izolácie neprišla do kontaktu s verejnosťou.
Pasažier mal pozitívny test po tom, ako sa uňho prejavili mierne príznaky. Podľa Bonnie Henryovej, zástupkyne zdravotníckych úradov provincie Britská Kolumbia, musia výsledky ešte potvrdiť národné mikrobiologické laboratóriá. „Je jasné, že to nie je výsledok, v ktorý sme dúfali, ale sme na túto situáciu pripravení,“ doplnila.
Zo šiestich Kanaďanov z výletnej lode sú štyria v izolácii na ostrove Vancouver Island v Britskej Kolumbii. Reuters píše, že ide o dva manželské páry, pričom jeden pochádza z tejto provincie a druhý z Yukonu. Pozitívny test vyšiel osobe z Yukonu. Podľa úradov je teraz v stabilizovanom stave. Ďalší dvaja Kanaďania sú v domácej karanténe v provincii Ontário. Podľa BBC sa týmto prípadom zvýšil počet nakazených osôb na 11, pričom všetci sú pasažiermi tejto výletnej lode. Žiadny ďalší Kanaďan zatiaľ nemal pozitívny test na hantavírus.
Nešíri sa tak ľahko, ako koronavírus
Ohnisko nákazy hantavírusom je spojené s výletnou loďou MV Hondius plávajúcou pod holandskou vlajkou, ktorá sa vydala na plavbu 1. apríla z argentínskeho mesta Ushuaia. Tri úmrtia na hantavírus a niekoľko prípadov nákazy medzi cestujúcimi na lodi vyvolali obavy a niektorí v tejto súvislosti pripomínajú pandémiu covidu-19. Epidemiológovia aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však upozornili, že hantavírus sa nešíri tak ľahko, ako sa šíril koronavírus SARS-CoV-2, a že nejde o nový vírus, ako to bolo v prípade covidu-19.