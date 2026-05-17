Nepochopiteľná revolúcia z Bruselu: Pivo dvanástku si už neobjednáte! TOTO je dôvod

BRUSEL - Európska únia pripravuje zmenu, ktorá môže výrazne zasiahnuť pivnú kultúru v strednej Európe. Tradičné označovanie piva podľa stupňov by v budúcnosti mohlo ustúpiť jednotnému systému založenému výlučne na obsahu alkoholu. Kritici tvrdia, že nové pravidlá môžu zmiasť spotrebiteľov a zbytočne zasahujú do dlhoročných tradícií.

O pripravovanej zmene informoval portál Deník.cz. Návrh vychádza z európskej smernice týkajúcej sa spotrebných daní na alkohol a tabakové výrobky. Cieľom Bruselu je zjednotiť pravidlá medzi členskými štátmi a obmedziť daňové podvody či rozdiely v zdaňovaní alkoholu.

Ak by návrh prešiel v navrhovanej podobe, pivá by sa už neoznačovali známymi pojmami ako „desiatka“ alebo „dvanástka“. Namiesto toho by sa na etiketách a v ponukách uvádzal iba obsah alkoholu v percentách.

V praxi by to znamenalo, že klasická desaťstupňová pivná receptúra by bola označená približne hodnotou 3 až 3,4 percenta alkoholu. Pri tradičnej „dvanástke“ by sa spotrebiteľ orientoval podľa údajov okolo 4,9 až 5,3 percenta alkoholu.

Politici hovoria o útoku na tradície

Návrh okamžite vyvolal kritiku časti europoslancov, najmä z krajín, kde má pivná kultúra silnú tradíciu. Česká europoslankyňa Klára Dostálová označila celú iniciatívu za zbytočnú.

Pre CNN Prima NEWS uviedla, že Európska únia by sa mala venovať oveľa vážnejším problémom než označovaniu piva. Podľa nej ide o tradičný systém, ktorý funguje desaťročia a neexistuje dôvod riešiť ho na úrovni Bruselu. Zároveň vyzvala EÚ, aby namiesto ďalších regulácií riešila skôr znižovanie byrokracie a problémy európskeho priemyslu.

Ostro reagoval aj český europoslanec Ondřej Dostál. Návrh označil za nelogický a tvrdí, že spotrebiteľom viac uškodí než pomôže.

V rozhovore pre CNN Prima NEWS ironicky poznamenal, že bežný pivár presne vie, čo znamená „desiatka“ alebo „dvanástka“, zatiaľ čo nové označovanie percentami alkoholu by podľa neho spôsobilo chaos. S humorom si predstavil situáciu, keď sa hostinský namiesto tradičnej otázky začne hostí pýtať, či si dajú „Plzeň štyridvojku alebo trojosmičku“.

Pre cudzincov jednoduchšie orientovanie

Zástancovia zmien argumentujú tým, že systém založený na percentách alkoholu je zrozumiteľnejší pre zahraničných spotrebiteľov. Vo väčšine európskych krajín sa totiž pivo tradične rozlišuje práve podľa obsahu alkoholu, nie podľa stupňovitosti.

Mnohí ľudia navyše dodnes mylne považujú označenie stupňov za údaj o percente alkoholu v nápoji. V skutočnosti však stupňovitosť vyjadruje množstvo extraktu — teda cukrov a látok zo sladu — obsiahnutých v mladine pred fermentáciou.

Obsah alkoholu následne závisí od procesu kvasenia a množstva cukru, ktoré sa počas výroby premení na alkohol.

Charlize Theron bez pretvárky: Prečo Hollywood odpisuje ženy po štyridsiatke
Tréner Vladimír Weiss: Nepodarilo sa nám rozlúčiť výhrou, ale všetkým ďakujem
KFC Komárno ide do baráže, tréner Norbert Czibor: Chvalabohu sme to zvládli
AKTUÁLNE Svetový úspech pre Slovensko! Po bratovi vyhral prestížnu vedeckú súťaž v USA aj Filip z Dubnice!
Zásah kriminalistov: Zadržali muža, podozrivý je z násilnej trestnej činnosti
HONOR 600 mení pravidlá výdrže. S touto batériou zabudneš na nabíjačku počas celého víkendu
Slovenskí víťazi astronomickej olympiády zabojujú o medaily na svetovej súťaži vo Vietname
