Zásah kriminalistov: Zadržali muža, podozrivý je z násilnej trestnej činnosti

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
BANSKÁ BYSTRICA - Banskobystrickí kriminalisti v spolupráci s ďalšími zložkami polície v sobotu zadržali 37-ročného muža podozrivého z násilnej trestnej činnosti. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
O spoluprácu pri hľadaní muža žiadala vo štvrtok 14. mája polícia aj verejnosť. „V súčasnosti budú s osobou v súvislosti so skutkom, ktorého sa mal dopustiť, vykonávané procesné úkony,“ dodala Žabková s tým, že bližšie informácie poskytne polícia neskôr.