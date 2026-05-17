ŠOKUJÚCE slová Fischera o politike: Tvrdá kritika spoločnosti! To, čo sa deje dnes, je ako ...

BRATISLAVA - Animované spracovanie slávnej Orwellovej alegórie Zvieracia farma prichádza v modernej podobe a už teraz rozdeľuje názory. Slovenský dabing a silné spoločenské posolstvo sprevádza aj ostré vyjadrenie herca Daniela Fischera, ktorý vníma paralely so súčasnou spoločensko-politickou situáciou.
Nové animované spracovanie klasiky Zvieracia farma prináša moderný pohľad na príbeh, ktorý už desaťročia patrí medzi najostrejšie spoločenské alegórie o moci, manipulácii a strate ideálov. Projekt, na ktorom pracovali tvorcovia viac než desať rokov, ponúka nielen vizuálne výraznú animáciu, ale aj súčasné spracovanie tém, ktoré rezonujú aj dnes – od propagandy až po zneužívanie moci. Režisér Andy Serkis sa rozhodol klasický príbeh výrazne upraviť, pridať nové postavy a posunúť ho smerom k dnešnému divákovi.
Silnú slovenskú stopu vo filme prináša aj dabingové obsadenie, v ktorom nechýbajú známe mená ako Daniel Fischer, Pavol Topoľský, Táňa Pauhofová či Marián Miezga. Práve Fischer sa v súvislosti s projektom vyjadril aj k jeho presahu do reality. Podľa neho je Orwellov odkaz dnes mimoriadne aktuálny a témy, ktoré dielo otvára, sa dajú veľmi ľahko preniesť aj do súčasného sveta. „Je to spracovanie, ktoré silno reaguje na to, čo sa deje okolo nás. Orwell je v dnešnej dobe možno ešte aktuálnejší než kedysi,“ naznačil Fischer, ktorý zároveň poukazuje na citlivé témy spoločnosti, politiky a verejnej diskusie. Dielo podľa neho otvára aj otázky manipulácie verejnej mienky a zodpovednosti mocných. „Je dôležité, aby si ľudia uvedomovali, ako ľahko sa dá pracovať s pravdou,“ naznačil herec v širšom kontexte.
Animované spracovanie tak nie je len klasickým príbehom o zvieracej revolúcii, ale aj moderným podobenstvom, ktoré má podľa tvorcov osloviť mladšie publikum a zároveň prinútiť dospelých zamyslieť sa nad smerovaním spoločnosti.
