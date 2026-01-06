Vzruším ťa! Markizácky exfarmár si založil OnlyFans: Predáva svoje EROTICKÉ VIDEÁ!

BRATISLAVA - Marián Hanousek (25) sa do povedomia slovenských divákov zapísal vďaka poslednej sérii markizáckej reality šou Farma. Do finále sa mu síce nepodarilo dostať, no zo statku si odniesol najväčšiu výhru - lásku. No a tá ho zjavne doviedla ku skutočne pikantnému biznisu. Začal sa predávať na OnlyFans. A svojim odberateľkám sľubuje - vzruším ťa!
Marián Hanousek išiel do 17. série reality šou Farma ako zadaný muž. Doma ho čakala priateľka, no on sa na statku zahľadel do svojej súperky Michaely Doležalovej a rovno pred kamerami ju podviedol. Napokon sa s ňou cez televízne obrazovky aj rozišiel... Odvtedy s tmavovláskou z markizáckej Ruže pre nevestu tvorí nerozlučný pár.
Dokonca jej akceptuje sexi biznis - teda jej šteklivý profil na stránke pre dospelých OnlyFans. A nielen to... Rovnakým smerom sa napokon rozhodol vydať aj on sám. Založil si vlastný profil, kde mesačné členstvo predáva za niečo vyše 10 eur. No a za to sľubuje denné pridávanie vzrušujúcich príspevkov, odpoveď na každú správu, ponúka sexi videá a fotky na mieru podľa predstáv objednávateľky...
Ale aj oveľa viac. V popise svojho profilu napríklad uvádza "sex tape", teda nahrávku samotného sexuálneho aktu. No a tie, ktoré nad kúpou členstva stále rozmýšľajú, sa snaží presvedčiť prísľubom: „Vzruším ťa.“ Navyše dvojica robí aj spoločný obsah na spomínanú sieť. Aspoň to avizuje samotná tmavovláska. Zdá sa teda, že Majo a Miška sa skutočne našli!