Sobota16. máj 2026, meniny má Svetozár, zajtra Gizela

Slávny prírodný MOST je minulosťou: More ho definitívne zmazalo z mapy!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK

PUERTO BAQUERIZO MORENO - Skalný útvar známy ako Darwinov oblúk, ktorý sa 17. mája 2021 v dôsledku prirodzenej erózie zrútil do vôd Tichého oceánu, bol jednou z najznámejších prírodných pamätihodností Galapág. Ikonický Darwinov oblúk meral na výšku 18 metrov a rozkladal sa na ponorenej plošine zhruba kilometer od Darwinovho ostrova. Vďaka svojmu tvaru bol niekedy prirovnávaný k Víťaznému oblúku v Paríži. Dnes z neho zostali len dva osamotené stĺpy v mori.

Toto odľahlé súostrovie tvorené 127 ostrovmi, ktoré ležia 900 kilometrov západne od Ekvádoru, je od roku 1978 pre svoju unikátnu faunu a flóru na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.

V miestnych vodách žije množstvo živočíchov, ktoré nemožno nájsť nikde inde. V 19. storočí Galapágy inšpirovali britského prírodovedca Charlesa Darwina pri formulovaní evolučnej teórie prirodzeného výberu druhov. Obývané môžu byť iba štyri ostrovy, na ktorých žije zhruba 30.000 obyvateľov.

Most sa zrútil pri silnej búrke

V roku 2017 prišla o svoj skalný oblúk tiež Malta. Tamojšie Azurové okno pritom patrilo medzi najznámejšie a zrejme aj najväčšie lákadlo stredomorského súostrovia. Prírodný most sa zrútil pri silnej búrke. Skalný útvar poslúžil ako kulisa v roku 1981 k filmu Súboj Titánov a oveľa neskôr sa objavil aj v seriáli Hra o tróny. Tento rok vo februári potom prišiel o podobný skalný útvar tiež juhotaliansky región Apulie, kde sa zrútil Oblúk lásky, jedna z najznámejších pobrežných dominant polostrova Salento.

Viac o téme: PrírodaGalapágyDarwinov oblúk
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trpasličí španiel menom Lazare,
Príbeh výnimočného psa: Takmer prekonal svetový rekord, dožil sa 30 rokov
Zaujímavosti
Zelené zázraky uprostred vyprahnutých
Zelené zázraky uprostred vyprahnutých púští: Tieto oázy vám vyrazia dych svojou krásou
dromedar.sk
Kuriér Amazonu vo Veľkej
ŠOKUJÚCE Kuriér doručil balík a potom...Neuveriteľné, TOTO ukradol priamo spred dverí! Odhalila ho kamera
Zaujímavosti
Kalu Putik má na
Tínedžer sa stal hitom internetu: VIDEO Vyrába oblečenie zo starých pneumatík a odpadu
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

ŠK Slovan Bratislava sa ôsmykrát po sebe stal majstrom Slovenska
ŠK Slovan Bratislava sa ôsmykrát po sebe stal majstrom Slovenska
Futbal
Tréner Skalice Roman Hudec: My sme za tú jarnú časť radi
Tréner Skalice Roman Hudec: My sme za tú jarnú časť radi
Futbal
Tréner Ružomberka Jaroslav Köstl: Skalica dala gól a už sa potom veľmi nehralo
Tréner Ružomberka Jaroslav Köstl: Skalica dala gól a už sa potom veľmi nehralo
Futbal

Domáce správy

AKTUÁLNE Svetový úspech pre
AKTUÁLNE Svetový úspech pre Slovensko! Po bratovi vyhral prestížnu vedeckú súťaž v USA aj Filip z Dubnice!
Domáce
Zásah kriminalistov: Zadržali muža,
Zásah kriminalistov: Zadržali muža, podozrivý je z násilnej trestnej činnosti
Domáce
FOTO Vo viacerých lokalitách Slovenska
Vo viacerých lokalitách Slovenska treba večer počítať so silnejším vetrom
Domáce
Mimoriadny úspech slovenského študenta: Filip získal zlato na svetovej vedeckej súťaži v USA
Mimoriadny úspech slovenského študenta: Filip získal zlato na svetovej vedeckej súťaži v USA
Trenčín

Zahraničné

Veľké demonštrácie v Londýne:
Veľké demonštrácie v Londýne: Ľudia protestujú proti imigrácii a za podporu Palestínčanov
Zahraničné
Tragédia priamo pred očami
Tragédia priamo pred očami Karola III.: Kráľovský jazdec spadol vo Windsore z koňa, na mieste zomrel
Zahraničné
Desivé varovanie experta: Po
Desivé varovanie experta: Po skončení vojny na Ukrajine nebude pokoj! Európe hrozí obrovské nebezpečenstvo
Zahraničné
Horor v Taliansku: Šialenec
Horor v Taliansku: Šialenec zámerne vrazil autom do ľudí a vytiahol nôž, hlásia 7 zranených!
Zahraničné

Prominenti

John Travolta a
John Travolta v Cannes šokoval novým imidžom! Neuveriteľné s akou kráskou dorazil. Veď posúďte sami...
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Podfukári. Na
Nikodým odcestoval do Egypta: Zostal v ŠOKU z Nílu! Toto by pri slávnej rieke nečakal
Domáci prominenti
Daniel Hůlka v relácii
Pre Daniela Hůlku bol režisér Bednárik veľký vzor, ale... Hrozné, čo si ako herec musel vypočuť!
Domáci prominenti
Hailey Bieber
Hailey Bieber ukázala nabombovanú holú riť: TOTO, že je prirodzené pozadie?
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Slávny prírodný MOST je minulosťou: More ho definitívne zmazalo z mapy!
Zaujímavosti
17 problémov s chodidlami,
17 problémov s chodidlami, ktoré prichádzajú s vekom: Na čo si dať pozor skôr, než príde bolesť
vysetrenie.sk
Brokolica sa kazí rýchlejšie
Brokolica sa kazí rýchlejšie než si myslíte: Takto spoznáte, že už nie je dobrá! Treba ju správne skladovať
Zaujímavosti
Trpasličí španiel menom Lazare,
Príbeh výnimočného psa: Takmer prekonal svetový rekord, dožil sa 30 rokov
Zaujímavosti

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Slovensko začína MS v hokeji 2026: Aha, s kým hráme! Nechýbajú ani synovia slávnych otcov
hashtag.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk

Ekonomika

TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
TOP 10 trendy destinácií na rok 2026: Rebríček ovládol európsky ostrov!
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Týchto 15 trikov na vás v obchode skúšajú každý deň: Myslíte si, že nenaletíte? Otestujte sa! (kvíz)
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Budú sa invalidné dôchodky krátiť? Niektorí poberatelia dostávajú viac, ako keď pracovali!
Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!

Šport

Slovinsko – Česko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Slovinsko – Česko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
Švajčiarsko – Lotyšsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Švajčiarsko – Lotyšsko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
MS v hokeji
O zostupe rozhodla neuveriteľná dráma: Záver priniesol šok, ale všetko sa napokon zmenilo
O zostupe rozhodla neuveriteľná dráma: Záver priniesol šok, ale všetko sa napokon zmenilo
Niké liga
Emotívne lúčenie Slovana s ikonami: Majster ukončil sezónu prekvapujúcim výsledkom
Emotívne lúčenie Slovana s ikonami: Majster ukončil sezónu prekvapujúcim výsledkom
Niké liga

Auto-moto

Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
TEST: Mini S 5-doors - mini auto pre 5 mini ľudí
Klasické testy
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Honda pozastavila plány výstavby závodu na elektromobily v Kanade
Ekonomika
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky

Kariéra a motivácia

Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
Práca snov: Existujú ľudia, ktorí sú platení za to, o čom my ostatní len snívame
O práci s humorom
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Kontroluje vám šéf každú čiarku? Naučte sa, ako si vybojovať slobodu a dôveru
Prostredie práce
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Sociálna poisťovňa začína rozposielať dôchodkové prognózy miliónom Slovákov
Domáce
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Diplom nie je všetko: Pracovné ponuky na Slovensku, kde zarobíš viac ako 2 500 € aj bez titulu
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Vylepšila som smotanovú tortu, ktorú poznáte z detstva: S jahodami je to absolútny hit. (FOTOPOSTUP)
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Neviete, čo s jahodami? 15 sviežich jahodových koláčov, na ktoré nemusíte zapínať rúru.
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Ako marinovať zeleninu a vytiahnuť z nej maximum chuti?
Rady a tipy
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Dúha na tanieri: Čo hovorí farba zeleniny o jej chuti?
Rady a tipy

Technológie

Francúzsko úspešne otestovalo novú balistickú raketu. FLP-t 150 má trafiť ciele ďaleko za frontom aj vtedy, keď nepriateľ ruší GPS signál
Francúzsko úspešne otestovalo novú balistickú raketu. FLP-t 150 má trafiť ciele ďaleko za frontom aj vtedy, keď nepriateľ ruší GPS signál
Armádne technológie
Vedci vyriešili záhadu, ktorá trvala desaťročia. Prečo CO₂ pri zemi hreje, no vysoko nad nami chladí?
Vedci vyriešili záhadu, ktorá trvala desaťročia. Prečo CO₂ pri zemi hreje, no vysoko nad nami chladí?
Veda a výskum
Priťahuje smartfón blesky počas búrky? Nebezpečné môže byť až toto bežné správanie
Priťahuje smartfón blesky počas búrky? Nebezpečné môže byť až toto bežné správanie
Návody
Číňania ukázali 500-kilogramový robotický oblek GD01. Vyzerá ako zo sci-fi filmu, človek doň vstúpi a ovláda ho zvnútra
Číňania ukázali 500-kilogramový robotický oblek GD01. Vyzerá ako zo sci-fi filmu, človek doň vstúpi a ovláda ho zvnútra
Technológie

Bývanie

Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Vyzerá nenápadne, kým si nevšimnete, že to sú dva domy. Napriek úzkej ploche vzniklo vnútri moderné rodinné bývanie
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax

Pre kutilov

Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Nepremeškajte kvitnutie bazy a pripravte si s nami vynikajúci bazový sirup! Poznáme jednoduchý a rýchly recept
Recepty
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Antikorový komín si môžete nainštalovať aj svojpomocne. Ale pozor!
Vykurovanie
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto chyby robia páry tesne pred rozchodom: Ak by na nich zapracovali, dokážu vzťah zachrániť
Partnerské vzťahy
Tieto chyby robia páry tesne pred rozchodom: Ak by na nich zapracovali, dokážu vzťah zachrániť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
AKTUÁLNE Svetový úspech pre
Domáce
AKTUÁLNE Svetový úspech pre Slovensko! Po bratovi vyhral prestížnu vedeckú súťaž v USA aj Filip z Dubnice!
Tragédia priamo pred očami
Zahraničné
Tragédia priamo pred očami Karola III.: Kráľovský jazdec spadol vo Windsore z koňa, na mieste zomrel
Desivé varovanie experta: Po
Zahraničné
Desivé varovanie experta: Po skončení vojny na Ukrajine nebude pokoj! Európe hrozí obrovské nebezpečenstvo
Horor v Taliansku: Šialenec
Zahraničné
Horor v Taliansku: Šialenec zámerne vrazil autom do ľudí a vytiahol nôž, hlásia 7 zranených!

Ďalšie zo Zoznamu