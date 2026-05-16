Slávny prírodný MOST je minulosťou: More ho definitívne zmazalo z mapy!

PUERTO BAQUERIZO MORENO - Skalný útvar známy ako Darwinov oblúk, ktorý sa 17. mája 2021 v dôsledku prirodzenej erózie zrútil do vôd Tichého oceánu, bol jednou z najznámejších prírodných pamätihodností Galapág. Ikonický Darwinov oblúk meral na výšku 18 metrov a rozkladal sa na ponorenej plošine zhruba kilometer od Darwinovho ostrova. Vďaka svojmu tvaru bol niekedy prirovnávaný k Víťaznému oblúku v Paríži. Dnes z neho zostali len dva osamotené stĺpy v mori.
Toto odľahlé súostrovie tvorené 127 ostrovmi, ktoré ležia 900 kilometrov západne od Ekvádoru, je od roku 1978 pre svoju unikátnu faunu a flóru na zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.
V miestnych vodách žije množstvo živočíchov, ktoré nemožno nájsť nikde inde. V 19. storočí Galapágy inšpirovali britského prírodovedca Charlesa Darwina pri formulovaní evolučnej teórie prirodzeného výberu druhov. Obývané môžu byť iba štyri ostrovy, na ktorých žije zhruba 30.000 obyvateľov.
Most sa zrútil pri silnej búrke
V roku 2017 prišla o svoj skalný oblúk tiež Malta. Tamojšie Azurové okno pritom patrilo medzi najznámejšie a zrejme aj najväčšie lákadlo stredomorského súostrovia. Prírodný most sa zrútil pri silnej búrke. Skalný útvar poslúžil ako kulisa v roku 1981 k filmu Súboj Titánov a oveľa neskôr sa objavil aj v seriáli Hra o tróny. Tento rok vo februári potom prišiel o podobný skalný útvar tiež juhotaliansky región Apulie, kde sa zrútil Oblúk lásky, jedna z najznámejších pobrežných dominant polostrova Salento.