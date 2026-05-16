Orviská vyráža dych: V plavkách ukázala dokonalé krivky a poslala silný odkaz!

BRATISLAVA - Moderátorka Alexandra Orviská opäť prekvapuje! Zaujala nielen perfektnou postavou, ale aj slovami, ktorými otvorene prehovorila o spokojnosti, zmene a prístupe k životu.
Alexandra Orviská patrí k ženám, ktoré sa môžu pochváliť výbornou formou. Najnovšie to opäť potvrdila záberom v plavkách, na ktorom vyniklo jej vypracované brucho aj štíhla postava. Známa moderátorka však nezaujala iba svojím vzhľadom. K fotografii pridala aj úprimné zamyslenie o spokojnosti a životnom nastavení.
„Všetci chcú byť spokojní a myslia si, že to príde samo. Áno, človek sa musí prijať, potom správne nastaviť, potom pre svoje blaho niečo urobiť. Pohnúť sa myšlienkami, telom. Pohnúť sa za cieľom. Nech je akýkoľvek,“ napísala Orviská. Zároveň otvorene priznala, že cesta pohodlnosti podľa nej nikam nevedie. „Sedieť, sťažovať sa a nadávať je tiež cesta, ale iba k vlastnej sebadeštrukcii,“ dodala bez servítky.
Jej slová si okamžite získali množstvo reakcií. Mnohí ocenili nielen jej vzhľad, ale aj motivujúci odkaz, ktorým sa prihovorila.
