Nabudúce už nebudeš mať zaviazané očká! Škandál naberá na obrátkach: Zo správ, ktoré mala učiteľka písať žiačke, mrazí

NITRA - Zo správ, ktoré mala 36-ročná dospelá žena - učiteľka - písať iba 12-ročnej žiačke, mrazí. Prehovorila o nich matka obete, ktorá teraz ľutuje, že k nej dcéru toľkokrát pustila.
Obvinená pedagogička v minulosti pracovala ako učiteľka na jednej zo základných škôl v okrese Nitra. V septembri minulého roka však bola obvinená zo zločinu sexuálneho zneužívania maloletej školáčky. Z tejto školy síce následne odišla, od začiatku tohto školského roka sa však zamestnala ako vychovávateľka a pedagogická asistentka na inej základnej škole v Nitre. Potom, ako sa táto skutočnosť pred pár dňami medializovala, vypukol doslova škandál.
Vychovávateľka podľa vyjadrenia zriadovateľa, ktorým je nitriansky magistrát, ukončila pracovný pomer na škole v piatok 24. apríla. V tejto škole vraj ale neboli zaznamenané žiadne sťažnosti ani incidenty, ktoré by naznačovali nevhodné správanie voči deťom.
Vedenie mesta dalo v pondelok zvolať mimoriadnu Radu školy, aby situáciu prerokovala aj so zástupcami rodičov a pedagógov. Mesto zároveň preverilo všetky interné procesy a prijme opatrenia na ich posilnenie, najmä pri výbere zamestnancov. Cieľom je ešte viac zvýšiť štandardy bezpečnosti na školách.
Následne v pondelok primátor Nitry Marek Hattas informoval, že riaditeľka Základnej školy Benkova v Nitre Eva Berešová odstúpila zo svojej funkcie. Riaditeľka o obvinení pedagogičky vedela už dlhšie, mesto sa o tom malo dozvedieť až teraz.
Nabudúce už nebudeš mať zaviazané očká
TV Markíza teraz priniesla šokujúce slová matky devičaťa, ktoré malo byť obeťou učiteľky ešte na prvej škole. „Mala medzi jedenástym a dvanástym rokom, keď sa to začalo. Stále sa vyhovárala, že ide k pani učiteľke na doučovanie. Bolo toho čoraz viac a viac a nepáčilo sa mi to. Potom ju začala čakať zo školy, chodili sa prechádzať po dedine. Proste nešlo mi do hlavy, o čom sa rozpráva 36-ročná žena s 12-ročným dieťaťom, keď sa prechádzajú,“ povedala im matka, ktorá si vyčíta, že k nej dcéru toľkokrát pustila, dokonca aj prespať. "Potom sme natrafili na správu, že ‚ľúbim ťa‘ a podobné. Dali sme to do vyhľadávača a vyhodilo nám všetky správy ohľadom takýchto vecí,“ spomína. Učiteľka bývala v blízkosti ich bytu, vo vedľajšej bytovke.
„Najviac ma zarazila správa: ‚Nabudúce už nebudeš mať zaviazané očká‘ alebo ‚Lenka, prehnala som to. Chcela som viac, ale stále behali. Neboli sme samé.‘ Čo si mám po takýchto správach myslieť? Že ju doučuje slovenčinu? Určite nie. Všetky správy sme stiahli a ja som kontaktovala psychologičky,“ uviedla matka. Psychologička jej potvrdila, že takáto komunkácia v poriadku nie je. Išla preto na políciu a podala trestné oznámenie. Vo výsluchu zo spisu, ktorý má televízia k dispozícii, pedagogička akúkoľvek vinu popiera.
matka našla tiež správy, kde jej dcéru učiteľka vystíha, že toto nesmie nikto vedieť. "Kázala jej zmazať esemesky, lebo keď na to niekto príde, skončí v base a bude tam veľmi dlho," uviedla.
„Vami označená osoba bola obvinená z pokračujúceho zločinu sexuálneho zneužívania. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Nitra zamietla sťažnosť obvinenej voči uzneseniu o vznesení obvinenia,“ uviedol Jaroslav Macek z Krajskej prokuratúry v Nitre.