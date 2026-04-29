Robert Fico mieri do Ruska! Kremeľ oficiálne potvrdil jeho cestu do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva

MOSKVA - Predseda vlády SR Robert Fico sa 9. mája zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve, potvrdil v stredu poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Informujú o tom agentúry TASS a RIA Novosti.
„Budú hostia. Veľa sa hovorí o Ficovi, takže môžem potvrdiť, že sa zúčastní,“ odpovedal Ušakov novinárom na otázku o zahraničných hosťoch, ktorí na podujatie pricestujú. Stále nie je známe, akou cestou sa Fico do Moskvy dostane. Estónsko totiž 19. apríla uviedlo, že mu prelet nepovolí, a samotný premiér informoval, že povolenie nedostane ani od Litvy a Lotyšska. Hovorkyňa litovského rezortu diplomacie Kristina Belikova však neskôr povedala, že takáto žiadosť zo strany SR ani neprišla.
SR o prelet požiadala aj Poľsko. Tamojší minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski následne v pondelok na tlačovej konferencii vyhlásil, že problém s cestou slovenského premiéra do Moskvy na oslavy cez Poľsko už neexistuje.
Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more. Okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.