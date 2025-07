Takúto FOTO by ste od Hilmerovej NEČAKALI: Herečka z Dunaja UKÁZALA... Jaro, dobre si ju stráž

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Monika Hilmerová je dôkazom toho, že vek je len číslo. Hviezda seriálu Dunaj, k vašim službám, ktorú diváci poznajú ako Vilmu Rusnákovú, sa na sociálnych sieťach ukázala v podobe, ktorú by asi čakal len málokto. A vyvolala poriadny rozruch!

Na fotografii pózuje herečka v ultra krátkych šortkách, s opätkami no nohách a úsmevom, ktorý by roztopil aj ľadovec. Fanúšikovia však mali oči najmä pre jej nekonečne dlhé, štíhle a neskutočne vypracované nohy. A to Monika oslávi už o pár mesiacov 51 rokov!

„Moja vychytávka toto leto – sandálky na opätkoch vo výške, kde netrpím, a pritom sú krásne ženské a elegantné,“ napísala k záberu, ktorý má len pár hodín po zverejnení takmer 3000 lajkov a vyše 130 komentárov. No je jasné, že topánky tentoraz zostali v úzadí...





Monika Hilmerová a jej krásne dlhé nohy. (Zdroj: Facebook)

rozplývajú sa fanúšikovia. pridávajú sa ďalší. A nechýbajú ani odvážnejšie výkriky:

Vyzerá to, že Monika prežíva druhú mladosť. A jej manžel, herec Jaro Bekr, si zrejme bude musieť ženu dobre strážiť. Takúto formu jej môžu závidieť aj o polovicu mladšie kolegyne!