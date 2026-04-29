Hudba, smiech, emócie aj zvučné mená. Leto v Kulturparku odhalilo program

Košice sa aj toto leto stanú dejiskom jedinečného kultúrneho maratónu pod holým nebom. Obľúbené podujatie Leto v Kulturparku 2026 prinesie od 3. júla do 24. augusta do Kasární/Kulturparku bohatý program plný hudby, divadla, humoru aj rodinnej zábavy.
Ako informoval organizátor podujatia K 13 – Košické kultúrne centrá, Leto v Kulturparku každoročne vytvára priestor, kde sa stretáva kvalitná kultúra s príjemnou letnou atmosférou. Návštevníci sa môžu tešiť na dva mesiace nabité emóciami, umením a nezabudnuteľnou energiou.
„Aj v roku 2026 chceme verejnosti priniesť chvíle, v ktorých si každý nájde to svoje – od koncertov cez divadlo až po podujatia pre rodiny s deťmi. Pripravili sme program, ktorý spája zvučné mená, obľúbené formáty aj nové prekvapenia, pričom priestor dostanú aj lokálne kapely a umelci. Srdečne pozývame všetkých, aby si prišli užiť leto plné zážitkov,“ povedal vedúci programu Matúš Binc.
Štart s Parou a Kirschner
Otvorenie bude patriť výnimočnému dvojkoncertu. Publikum roztancujú 3. júla headlineri Leta v Kulturparku - kapela Para a speváčka Jana Kirschner, ktorí prinesú nielen svoje najväčšie hity, ale i spoločné skladby.
Silné umelecké zážitky počas júla ponúkne aj Slovenské divadlo tanca s predstavením Zvonár u Matky Božej v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Priaznivci hudobno-tanečných šou zase ocenia pokračovanie úspešného projektu The Duchon’s 2, ktorý je tiež v réžii a choreografii Ďurovčíka a vzdáva hold jednému z najväčších hudobných talentov, aký sa na Slovensku narodil, Karolovi Duchoňovi.
Hudobný program obohatí i virtuózne zoskupenie Janoska Ensemble so špeciálnym hosťom Árpádom Jánoškom a emotívny augustový večer plný silných melódií prinesie Mária Čírová so svojou kapelou.
Na svoje si prídu aj priaznivci jazzu, a to s legendárnym Petrom Lipom, ktorý spoločne s kapelou na jednom pódiu predstaví len to najlepšie zo svojho repertoáru. No, a mladšiu generáciu a fanúšikov rapu dostane do varu zoskupenie WeLoveVerySimple LIVE 007 či energická SIMA.
„Program stále finalizujeme a pripravujeme aj ďalšie spolupráce, ktoré návštevníkov po ich ohlásení zaručene príjemne prekvapia. Pokračovať budeme aj v koncepte koncertov zadarmo,“ priblížil Binc.
Koncerty zdarma sa uskutočnia na malom pódiu pred kaviarňou Papa a verejnosť si môže prísť vypočuť rôznych interpretov a kapely, ako Edevart Orchestra, Gapa & Mečiar: Blues Connection, Nikola Bankov & Band, Blanch, Cha Bud!, Silband či V´inArt.
Divadlá, Silné reči i program pre deti
Leto v Kultuparku ani tento rok nezabúda na humor či program pre najmenších. Smiech do Kasární/Kulturparku zavíta so stand-up vystúpením Silných rečí či satirickým projektom GLOSATORSKE s Milanom Kolcunom.
Chýbať nebudú ani divadelné predstavenia ako Chujava nau od Divadla KĽUD či komédia Spiknutie z dielne Múza Teatro. Súčasťou programu bude aj cestovateľský večer o Grónsku s Martinom Navrátilom či hudobný večer Opereta Gala v spolupráci s mestom Košice.
Pre najmenších návštevníkov budú pripravené detské popoludnia plné rozprávok a zábavy s viacerými divadelnými súbormi i vedeckým ihriskom SteelPark, ktorý prinesie Deň vedy či pravidelné workshopy.
Program deťom obohatí aj Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorá každú stredu prinesie podujatia v rámci projektu Prečítané leto.
