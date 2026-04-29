Hudba, smiech, emócie aj zvučné mená. Leto v Kulturparku odhalilo program

Košice sa aj toto leto stanú dejiskom jedinečného kultúrneho maratónu pod holým nebom. Obľúbené podujatie Leto v Kulturparku 2026 prinesie od 3. júla do 24. augusta do Kasární/Kulturparku bohatý program plný hudby, divadla, humoru aj rodinnej zábavy.

Ako informoval organizátor podujatia K 13 – Košické kultúrne centrá, Leto v Kulturparku každoročne vytvára priestor, kde sa stretáva kvalitná kultúra s príjemnou letnou atmosférou. Návštevníci sa môžu tešiť na dva mesiace nabité emóciami, umením a nezabudnuteľnou energiou.

„Aj v roku 2026 chceme verejnosti priniesť chvíle, v ktorých si každý nájde to svoje – od koncertov cez divadlo až po podujatia pre rodiny s deťmi. Pripravili sme program, ktorý spája zvučné mená, obľúbené formáty aj nové prekvapenia, pričom priestor dostanú aj lokálne kapely a umelci. Srdečne pozývame všetkých, aby si prišli užiť leto plné zážitkov,“ povedal vedúci programu Matúš Binc.

Štart s Parou a Kirschner

Otvorenie bude patriť výnimočnému dvojkoncertu. Publikum roztancujú 3. júla headlineri Leta v Kulturparku - kapela Para a speváčka Jana Kirschner, ktorí prinesú nielen svoje najväčšie hity, ale i spoločné skladby.

Silné umelecké zážitky počas júla ponúkne aj Slovenské divadlo tanca s predstavením Zvonár u Matky Božej v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Priaznivci hudobno-tanečných šou zase ocenia pokračovanie úspešného projektu The Duchon’s 2, ktorý je tiež v réžii a choreografii Ďurovčíka a vzdáva hold jednému z najväčších hudobných talentov, aký sa na Slovensku narodil, Karolovi Duchoňovi.

Hudobný program obohatí i virtuózne zoskupenie Janoska Ensemble so špeciálnym hosťom Árpádom Jánoškom a emotívny augustový večer plný silných melódií prinesie Mária Čírová so svojou kapelou.

Na svoje si prídu aj priaznivci jazzu, a to s legendárnym Petrom Lipom, ktorý spoločne s kapelou na jednom pódiu predstaví len to najlepšie zo svojho repertoáru. No, a mladšiu generáciu a fanúšikov rapu dostane do varu zoskupenie WeLoveVerySimple LIVE 007 či energická SIMA.

„Program stále finalizujeme a pripravujeme aj ďalšie spolupráce, ktoré návštevníkov po ich ohlásení zaručene príjemne prekvapia. Pokračovať budeme aj v koncepte koncertov zadarmo,“ priblížil Binc.

Koncerty zdarma sa uskutočnia na malom pódiu pred kaviarňou Papa a verejnosť si môže prísť vypočuť rôznych interpretov a kapely, ako Edevart Orchestra, Gapa & Mečiar: Blues Connection, Nikola Bankov & Band, Blanch, Cha Bud!, Silband či V´inArt.

Divadlá, Silné reči i program pre deti

Leto v Kultuparku ani tento rok nezabúda na humor či program pre najmenších. Smiech do Kasární/Kulturparku zavíta so stand-up vystúpením Silných rečí či satirickým projektom GLOSATORSKE s Milanom Kolcunom.

Chýbať nebudú ani divadelné predstavenia ako Chujava nau od Divadla KĽUD či komédia Spiknutie z dielne Múza Teatro. Súčasťou programu bude aj cestovateľský večer o Grónsku s Martinom Navrátilom či hudobný večer Opereta Gala v spolupráci s mestom Košice.

Pre najmenších návštevníkov budú pripravené detské popoludnia plné rozprávok a zábavy s viacerými divadelnými súbormi i vedeckým ihriskom SteelPark, ktorý prinesie Deň vedy či pravidelné workshopy.

Program deťom obohatí aj Knižnica pre mládež mesta Košice, ktorá každú stredu prinesie podujatia v rámci projektu Prečítané leto.

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Požiar v bratislavskej Petržalke: Zábery z miesta činu a masívny dym nad hlavným mestom
Požiar v bratislavskej Petržalke: Zábery z miesta činu a masívny dym nad hlavným mestom
Správy
Bratia Pospíšilovci reprezentovať Slovensko nikdy neodmietnu
Bratia Pospíšilovci reprezentovať Slovensko nikdy neodmietnu
Šport
Tréner Vladimír Országh v stredu privítal už aj prvé posily zo zámoria
Tréner Vladimír Országh v stredu privítal už aj prvé posily zo zámoria
Šport

Domáce správy

FOTO MEGAzásah Finančnej správy: VIDEO
MEGAzásah Finančnej správy: VIDEO z akcie TIMER, miliónové škody! 20 ľudí skončilo vo väzbe
Domáce
FOTO Nenapraviteľný vodič na D1:
Nenapraviteľný vodič na D1: Za opakovanú jazdu pod vplyvom prišiel o auto! Na cesty sa tak skoro nevráti
Domáce
FOTO Šťastie v nešťastí: Dôchodca
Šťastie v nešťastí: Dôchodca prežil pád do šachty! Zachránil ho mobil a všímaví banskobystrickí policajti
Domáce
Tibor Gašpar zvažuje kandidatúru na šéfa NSK: Smer a Hlas sa stále nedohodli
Tibor Gašpar zvažuje kandidatúru na šéfa NSK: Smer a Hlas sa stále nedohodli
Nitra

Zahraničné

Diplomatická roztržka pre zrno:
Diplomatická roztržka pre zrno: Kyjev žiada Izrael o zadržanie lode s nákladom „nelegálneho“ obilia
Zahraničné
Letná turistická sezóna v
Letná turistická sezóna v ohrození: Španielsko má problémy s palivom pre lietadlá
dromedar.sk
Robert Fico
Robert Fico mieri do Ruska! Kremeľ oficiálne potvrdil jeho cestu do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva
Zahraničné
Dráma na rušnej ulici:
Dráma na rušnej ulici: Muž sa zabarikádoval v byte a terorizoval okolie! Zasahovali kukláči
Zahraničné

Prominenti

Britský spevák Ed Sheeran.
Ed Sheeran vystrašil fanúšikov: Oholená hlava a záhadný odkaz! Čo to má znamenať?
Zahraniční prominenti
FOTO Jaro Bekr
Na manžela Hilmerovej sa to valí: Najprv operácia srdca, teraz... kruté bolesti! A pomoc nikde
Domáci prominenti
Melania Trump
Melania Trump na štátnej večeri vyrazila dych: Zatienila aj kráľovnú!
Zahraniční prominenti
David Virág, Vanessa Šarköziová, Silvia
Budúca babička to neudržala: Čo Silvia Šarköziová prezradila o vnúčatku skôr, než chcela Vanessa
Domáci prominenti

Zaujímavosti

PARADOX tetovania: Kým u
PARADOX tetovania: Kým u niekoho môže spustiť chorobu, iných PREKVAPIVO CHRÁNI pred rakovinou kože!
Zaujímavosti
Tisíce mŕtvych, milióny ton
Tisíce mŕtvych, milióny ton zeminy: Dramatické príbehy najslávnejších kanálov
dromedar.sk
Urobili ste to aj
Urobili ste to aj dnes? Odborníci prezradili, čo sa v skutočnosti stane s vaším telom, ak ryžu pred varením NEPREMYJETE!
Zaujímavosti
Veľké sťahovanie v Bojniciach:
Veľké sťahovanie v Bojniciach: Obľúbené pandy opustili Slovensko! Vieme, kde skončili
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Bývalý slovenský hokejový reprezentant
VIDEO Bývalý hráč NHL otvorene o tom, čo nikdy nečítal: Fanúšikovia si často mysleli niečo iné
Domáce
Rakúsko mení turizmus (Zdroj:
Rakúsko mení turizmus: Aj Slováci už podľahli týmto unikátnym zážitkom!
hashtag.sk
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Uvažujete nad zmenou banky
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce

Ekonomika

Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Nové energošeky už v máji: Slováci môžu čakať vyššie sumy, nárok na energopomoc sa však bude prehodnocovať!
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Padla tajná cigaretová fabrika v bývalom družstve: Mala únikovú trasu, rušičky aj ubytovanie pre 20 ľudí! (foto)
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!
Smelé plány zostali len na papieri: Vláda priznala, že diera v rozpočte bude oveľa väčšia, ako plánovala!
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)
QR platby sa stávajú definitívne realitou: Ako po 1. máji zaplatíte? Pozrite si komplexný návod, ako na to! (poradňa)

Šport

Poznáme prvého semifinalistu MS na Slovensku! Súboj Česka s Fínskom ponúkol obrovskú drámu
Poznáme prvého semifinalistu MS na Slovensku! Súboj Česka s Fínskom ponúkol obrovskú drámu
MS v hokeji do 18 rokov
Kanada – Švédsko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov
Kanada – Švédsko: Online prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
Neuveriteľný priebeh zápasu o udržanie: O záchrane v elitnej kategórii rozhodol senzačný obrat
Neuveriteľný priebeh zápasu o udržanie: O záchrane v elitnej kategórii rozhodol senzačný obrat
MS v hokeji do 18 rokov
Striebro na krku, zlato v srdci: Slovenský tréner ohúril českú ligu, Třinec ho odmenil novou zmluvou
Striebro na krku, zlato v srdci: Slovenský tréner ohúril českú ligu, Třinec ho odmenil novou zmluvou
Tipsport ELH

Auto-moto

Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Záujem o elektromobily stúpa: Na čo si posvietiť pri uzatváraní PZP?
Správy
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
FOTO + VIDEO: BMW radu 7 - dôsledný facelift ovplyvnení technikou Neue Klasse
Predstavujeme
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správa o nehode: Ako postupovať pri dopravnej nehode
Správy
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Volkswagen ID.3 Neo - neoblomne elektrický, neoblomne Volkswagen
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Vlna prepúšťania pokračuje: Ohrozené pracovné miesta hlásia slovenské aj svetové firmy
Aktuality
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Ako si privyrobiť popri práci a nevyhorieť? Nastavte si tieto hranice
Vyhorenie
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Vzdelávanie bez výčitiek: Profesijný rast za 10 minút denne
Kurzy a štúdium
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Cítite sa v práci ako podvodník? Možno trpíte syndrómom impostora
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Francúzsky trik na to najšťavnatejšie kura. Stačí pridať ocot a med a výsledok vás dostane.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Milujete Snickers? Tieto čokoládové rezy s karamelom sú 100x lepšie a lacnejšie.
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Trhané kuracie mäso v domácej BBQ omáčke: zabudnite na omáčku z obchodu!
Kuracie prsia
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Chutí lepšie ako z cukrárne! Tento koláč s čokoládou si zamiluješ
Koláče a torty

Technológie

Lepší ako Ozempic? Retatrutid sa stal hitom internetu, no za rýchlym chudnutím sa môžu skrývať vážne riziká
Lepší ako Ozempic? Retatrutid sa stal hitom internetu, no za rýchlym chudnutím sa môžu skrývať vážne riziká
Veda a výskum
Ukrajinské drony prerazili železobetón. Na Kryme horeli Iskandery
Ukrajinské drony prerazili železobetón. Na Kryme horeli Iskandery
Moderná vojna a konflikty
Američania majú nový tromf pre lietadlové lode. Bezpilotný MQ-25A Stingray predĺži dosah stíhačiek a udrží flotilu ďalej od hrozby
Američania majú nový tromf pre lietadlové lode. Bezpilotný MQ-25A Stingray predĺži dosah stíhačiek a udrží flotilu ďalej od hrozby
Armádne technológie
Facebook, Instagram aj Messenger čaká veľká zmena. Meta Account zjednotí prihlasovanie, takto to bude fungovať
Facebook, Instagram aj Messenger čaká veľká zmena. Meta Account zjednotí prihlasovanie, takto to bude fungovať
Aplikácie a hry

Bývanie

Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Po rokoch sťahovania si vybrali tmavý byt, ktorý si odžil svoje. Dnes je z neho perfektné moderné bývanie pre rodinu
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Podľahli ste trendu bielych obývačiek a teraz pôsobí nudne? 8 tipov, ktorými ju zmeníte na príťažlivé a útulné miesto
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Je to bežný rodinný dom, no skrýva v sebe jedno prekvapenie. Suterén tu má nečakaný dizajn aj miesto perfektné na relax
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor
Mal by byť nenápadný, prístupný a dosť tichý na rozhovory. Toto by ste mali vedieť, kým kúpite integrovaný digestor

Pre kutilov

Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Máte doma splyňovací kotol? Už milimeter sadzí v tejto časti vám zbytočne vyťahuje peniaze z vrecka
Údržba a opravy
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Vyzerá vaša zámková dlažba po zime zle? 6 krokov, ako ju vyčistiť profesionálne a bez poškodenia
Údržba a opravy
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Krásne popínavé trvalky, s ktorými nie je cez sezónu veľa práce navyše
Okrasná záhrada
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Zasadili ste paradajky príliš skoro? 5 spôsobov, ako ich zachrániť pred nočným mrazom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
Partnerské vzťahy
Osudové spojenia: Tieto dvojice znamení sa k sebe vracajú celý život
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MEGAzásah Finančnej správy: VIDEO
Domáce
MEGAzásah Finančnej správy: VIDEO z akcie TIMER, miliónové škody! 20 ľudí skončilo vo väzbe
OBROVSKÝ problém Šimečkovej mamy:
Domáce
OBROVSKÝ problém Šimečkovej mamy: Falšovanie prevodov a výpisov z účtu, dáta ukazujú na účtovníčku!
MIMORIADNE Europarlament schválil výzvu
Domáce
MIMORIADNE Europarlament schválil výzvu na ZMRAZENIE eurofondov pre Slovensko!
Dráma na rušnej ulici:
Zahraničné
Dráma na rušnej ulici: Muž sa zabarikádoval v byte a terorizoval okolie! Zasahovali kukláči

Ďalšie zo Zoznamu