MIMORIADNE Súd definitívne rozhodol o atentátnikovi na premiéra Fica

BRATISLAVA - Na Najvyššom súde (NS) SR sa v stredu začalo odvolacie konanie v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z mája 2024. V pojednávacej miestnosti sa nachádza dôchodca Juraj C., ktorý čelí obžalobe zo spáchania obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mu vlani vymeral 21 rokov väzenia. Obžalovaný sa proti rozsudku odvolal na NS SR. Na odvolaní trvá.
Aktualizované 12:23 „Poškodený si musel byť vedomý aj negatívnych následkov svojho činu na fungovanie vlády ako orgánu výkonnej moci a súčasne orgánu, ktorý je súčasťou nášho ústavného systému,“ podčiarkol predseda senátu Najvyššieho súdu SR v rámci zdôvodnenia stredajšieho rozsudku.
Korekcia skutku a právnej kvalifikácie podľa predsedu senátu nič nemení na závere prvostupňového súdu o tom, že Cintula v úmysle poškodiť ústavné zriadenie štátu spáchal skutok ohrozujúci život a zdravie človeka a súčasne tento čin spáchal na verejnom činiteľovi.
Aktualizované 12:13 Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje právoplatné odsúdenie Juraja Cintulu pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spočívajúci vo vražednom útoku na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) za zásadné z právneho hľadiska, ako aj z hľadiska spravodlivosti a celej spoločnosti. Uviedol to na sociálnej sieti.
„Oceňujem profesionálny, zdržanlivý a presvedčivý prístup prokurátorky Generálnej prokuratúry SR pri výkone pôsobnosti prokurátora v takej spoločensky citlivej a právne náročnej trestnej veci,“ doplnil Žilinka.
Aktualizované 11:43 Najvyšší súd SR potvrdil strelcovi Jurajovi Cintulovi 21-ročný trest väzenia za atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD). Vinný je zo spáchania teroristického útoku. Stredajší rozsudok odvolacieho súdu, ktorý mierne korigoval právnu kvalifikáciu uloženú prvostupňovým súdom, je právoplatný.
Najvyšší súd (NS) SR by mal v stredu po krátkej prestávke rozhodnúť o odvolaní obžalovaného Juraja C. v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Juraj C. čelí obžalobe zo spáchania obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) mu vlani vymeral 21 rokov väzenia. Proti rozsudku sa odvolal. Obhajoba odmieta právnu kvalifikáciu skutku ako teroristického činu. „Obžalovaný nemal v úmysle destabilizovať ústavné zriadenie SR ani exekutívu,“ povedal advokát Namir Alyasry.
Obžalovaný navrhuje vrátenie prípadu späť na ŠTS, prípadne zmenu právnej kvalifikácie na zločin útoku na verejného činiteľa. „Nie som žiadny terorista. Dvadsaťjeden rokov väzenia považujem za šialenstvo,“ zdôraznil Juraj C. Obžalovaný navrhoval doplnenie dokazovania v podobe lekárskych správ o zdravotnom stave poškodeného. Súd návrh odmietol. „Považujeme to za duplicitný návrh na vykonanie dôkazu, ktorý bol vykonaný v rámci znaleckého dokazovania,“ argumentoval predseda senátu NS SR. Prokurátorka Generálnej prokuratúry SR považuje rozhodnutie prvostupňového súdu za správne a spravodlivé. Najvyššiemu súdu preto navrhla zamietnuť odvolanie obžalovaného ako nedôvodné. Obhajobnú argumentáciu obžalovaného označila ako účelovú. Splnomocnenec poškodeného David Lindtner považuje prvostupňové rozhodnutie za vecne správne.
Pochybnosť o tom, že Juraj C. skutok spáchal, podľa vlaňajšieho rozsudku ŠTS nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.
ŠTS strelca zatiaľ neprávoplatne odsúdil za teroristický útok. Hrozilo mu doživotie. Senát vlani zdôraznil, že obžalovaný neútočil na premiéra ako na občana SR, ale vyslovene ako na predsedu vlády, s politikou ktorého nesúhlasí.
Juraj C. počas súdneho procesu na ŠTS tvrdil, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel.
Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol obžalovaný zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a niekoľkokrát vystrelil. Premiér utrpel viaceré zranenia.