Nenapraviteľný vodič na D1: Za opakovanú jazdu pod vplyvom prišiel o auto! Na cesty sa tak skoro nevráti

TRENČÍN - Počas minulotýždňovej bezpečnostnej akcie na diaľnici D1 na odpočívadle Hrádok namerali policajti v dychu 47-ročného vodiča 1,52 promile alkoholu. Súd mu uložil šesťročný zákaz šoférovania, podmienečný polročný trest odňatia slobody a prišiel o automobil značky Volkswagen Polo. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Vodič si za volant sadol pod vplyvom návykovej látky opakovane. Polícia ho obvinila z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Súd v jeho prípade rozhodol o šesťmesačnom treste odňatia slobody s podmienečným odkladom výkonu trestu. Zároveň mu uložil zákaz požívania alkoholu a iných návykových látok na jeden rok, zákaz viesť motorové vozidlá akéhokoľvek druhu na šesť rokov a trest prepadnutia vozidla,“ doplnila Klenková.