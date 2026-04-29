PRÁVE TERAZ Požiar v Bratislave: Stúpajúci dym nad Petržalkou, hasiči sú v pohotovosti!

BRATISLAVA - Viacero obyvateľov hlavného mesta si počas popoludnia všimlo masívny stúpajúci dym z oblasti Petržalky. Evidentný požiar bolo možné sledovať z niekoľkých kilometrov. V Bratislave vypukol počas obedňajších hodín a zrejme si s ním neporadí len zopár hasičských jednotiek. Ďalšie podrobnosti nie sú známe.
Požiar podľa našich predbežných informácií vypukol v čase obeda na Šustekovej ulici. V týchto chvíľach sa vie len o tom, že ide o požiar trávnatého porastu.
Aktualizované 13:32
Na otázky portálu Topky.sk odpovedal hovorca KR HaZZ v Bratislave Štefan Koči. "Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli približne o 13:00 hodine privolaní na Šustekovu ulicu v mestskej časti Petržalka, kde bol ohlásený požiar trávnatého porastu," uviedol Koči.
"Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar odpadu a objektu, v ktorom sa nachádza uskladnené drevo. Zasahujúci hasiči vykonávajú hasebné práce prostredníctvom dvoch prúdov vody. Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov," napísal Koči s tým, že zásah stále prebieha, no detaily budú známe až neskôr.
Na miesto požiaru už dorazili prvé hasičské jednotky.
