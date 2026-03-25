Kariéru moderátora začal ako 20-ročný: Uhádnete kto je tento malý chlapec na FOTO?

BRATISLAVA - Z učiteľskej katedry sa prepracoval medzi najznámejšie hlasy slovenského éteru a tváre televíznej zábavy. Obľúbený moderátor, ktorý tvorí ikonickú dvojicu s Adelou Vinczeovou, si získal publikum svojím humorom, nadhľadom aj charizmou. Viete, o kom je reč?
Slovenský moderátor sa narodil 10. júla 1979 v Bratislave. Po skončení štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, kde vyštudoval učiteľstvo v kombinácii angličtina – slovenčina, sa niekoľko rokov venoval pedagogickej činnosti. Päť rokov pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Bratislave, no postupne ho to začalo ťahať k médiám.
Svoju kariéru moderátora odštartoval v roku 2000 v rádiu B1. Neskôr prestúpil do najznámejšieho slovenského rádia, kde sa stal jednou z najvýraznejších moderátorských osobností. Práve tam vytvoril obľúbenú moderátorskú dvojicu s Adelou Vinczeovou. Postupom času sa presadil aj na televíznych obrazovkách. Diváci ho prvýkrát zaregistrovali v reality šou VyVolení. Neskôr moderoval aj reláciu Hviezdy na ľade po boku herečky Michaely Majerníkovej.
V súčasnosti ho môžeme pravidelne vídať v populárnej zábavnej šou Milujem Slovensko, kde patrí medzi hlavné tváre programu. Popri práci v rádiu a televízii bol aktívny aj na YouTube, kde sa venoval tvorbe vlogov a vlastnej reláciih, v ktorej spovedal známe osobnosti zo slovenského šoubiznisu. V súkromí je rodinne založený. V roku 2016 sa oženil a spolu s manželkou vychovávajú dve deti – dcéru Sáru a syna Šimona Kolomana.
Tak čo, už tušíte, o kom je reč? Dáme vám ďalšiu nápovedu – používa prezývku!