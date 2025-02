Ostrihoňovej už Sajfa nestačí!? Márna snaha, v Bruseli zostal odstrčený na druhú koľaj...

(Zdroj: Instagram VO)

BRUSEL - Predstavovali si to zrejme jednoduchšie! Manželia Cifrovci sa začiatkom tohto roka rozhodli pre veľký krok – zbalili deti Sáru a Šimona a presťahovali sa do Bruselu. Avšak realita zahraničného života sa ukázala byť oveľa náročnejšia než očakávali. A hoci Veronika má po svojom boku manžela Sajfu, zrejme to nestačilo.