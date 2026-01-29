Sajfa s Cifrovou na dovolenke PLAKALI: Najdojemnejšia správa od Adely!

BRATISLAVA - A je to tu! Adela si do svojej šou pozvala ako hosťa kolegu a kamaráta Sajfu. Poznajú sa naozaj dosť dlho a dosť dobre na to, aby mohol vzniknúť zaujímavý a úprimný rozhovor.
Talkšou Adely Vinczeovej prišla začiatkom tohto roka s veľkými zmenami a novinkami. Od 15. januára funguje predovšetkým v online priestore - na YouTube, platforme HeroHero, zároveň však pokračuje aj v Divadle L+S, kde si ako prvý hosť do žltého kresla sadol Viktor Vincze. Ďalším hosťom Adely Vinczeovej v jej projekte ADELA trochu inak je v online priestore Matej "Sajfa" Cifra, ktorý Adelu vychválil: „Ty si vždy bola väčší diplomat, obrusovač hrán, si atraktívna žena - svojho času...“, zasmial sa na vlastnom vtipe Sajfa, na čo Adela dodala, čo jej muž často rád hovorí celkom zrána: „Adela je žena mnohých tvárí, bohužiaľ, len s touto chodí na verejnosť...“
Reč bola nielen o Sajfovej kontroverznosti, jeho otcovi, účinkovaní dvojice Adela+Sajfa v relácii Milujem Slovensko, o diskomforte po Adelinom odchode z rádia, či o tom, ako zvládal dve frajerky naraz. „To je aj logisticky náročné, ako si to uhral?“ vyzvedala Adela a vzápätí Sajfu "zabila" otázkou: „Myslíš, že my dvaja by sme mali šancu ako pár?“
Reč však bola aj o adoptovanom synovi Vinczeovcov. „Pamätám si moment, keď ste nám oznámili, že ste si zobrali domov Maxíka...“ povedal Sajfa. V tom čase boli v Abú Dabi a Veronike vraj doslova tiekli slzy. „Presne som si uvedomil, aké úžasné dvere ste tomu človeku do živora otvorili. A to bolo pre mňa, že wau!“ Adela zároveň prezradila, že sa Maxíka pýtala, čo by sa opýtal Sajfu. Počúvajte tie otázky...
