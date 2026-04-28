Skrúcaný v Inkognite perlil: Príhody z toalety a takto sfúkol politikov!

BRATISLAVA - Slovenský herec a legenda zábavnej scény Štefan Skrúcaný bol v najnovšej časti relácie Inkognito tajným hosťom a divákom poriadne zdvihol kútiky. A hoci má za sebou už približne 45 rokov na scéne a sám seba označil za celkom prefláknutého, ukázalo sa, že ani on sa občas nevyhne situáciám, ktoré by mu nikto z fanúšikov neuveril.
Toto sa v Inkognite za 15 rokov nestalo: Hosť si vybral... takmer sa prepadol od hanby!
Skrúcaný pokračoval historkou, ktorá rozosmiala celé štúdio: „Bol tam taký mladý muž a hovorí: ‚Jéj, ja neverím, to ste vy... počúvajte, ja vám musím niečo povedať – vy ste môj celoživotný vzor, ja vás sledujem od malička, ja som na vás vyrastal, my sme tu celá rodina kvôli vám.‘“ Nadšený fanúšik si podľa jeho slov dokonca vypýtal spoločnú fotografiu – a to priamo na toalete. Skrúcaný súhlasil a nezvyčajný moment vznikol bez váhania.
Celá situácia však mala celkom zaujímavé vyvrcholenie. Pri odchode z toalety sa mladík otočil smerom ku Skrúcanému a položil mu otázku, po ktorej ostal v rozpakoch aj samotný Števo... Okrem vtipných príhod z toalety si Skrúcaný neodpustil ani jemnú narážku na spoločenské dianie a slovenskú politiku, čím opäť pripomenul, že patrí medzi dlhoročné tváre domácej politickej satiry a humor mu rozhodne nechýba ani dnes.
