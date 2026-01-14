Skrúcaný už vymetá večierky sám: Prečo chýba Erika po jeho boku?

BRATISLAVA - Spolu so začiatkom roka sme sa prehupli do plesovej sezóny a spoločenské sály sa opäť plnia známymi tvárami. Jednou z nich bol aj Štefan Skrúcaný, ktorý plesy odštartoval Univerzitným plesom v Trnave.
Hoci sa Skrúcaný objavil na Univerzitnom plese v úlohe moderátora, parketu sa niekedy nevyhne ani on sám. Nás však zaujímalo, kedy naposledy pozvŕtal na parkete svoju manželku Eriku Judínyovú? „Uau, to musím normálne zaloviť v pamäti… ale bude to asi na minulého Silvestra, kedy boli s Ellou so mnou v Piešťanoch a tam sme si spolu chvíľočku tancovali. Erika sa tancu vyhýba, ale Ella ju skvelo zastúpila.“
Kým jeho manželka Erika bola kedysi kráľovnou plesov a všetkých možných akcií, dnes uprednostňuje pokoj a súkromie. „Možno sa toho trošku presýtila. A pre dámy je ten spoločenský večer o niečo náročnejší ako pre pánov. Páni si dajú nejaký oblek alebo smoking a môžu ísť, ale dámy to majú náročné v tom, že vlasy, šaty, make-up… teraz ich budú fotiť, porovnávať… špeciálne v tejto brandži je to také nevďačné…“ nebral si servítku pred ústa moderátor. Faktom je, že Erika si svoje odžila najmä v období, keď robila v Smotánke nielen moderátorku, autorku a režisérku, ale aj redaktorku – a spoločenské akcie boli pre ňu vtedy súčasťou práce.
Skrúcaný si pre Topky zaspomínal aj na časy, kedy bol aj on sám terčom smotánkovských otázok a dokonca mu napadol jeden vtipný moment, ktorý ho okamžite postavil na nohy. „Erika mi dokonca raz zavolala, že prosím ťa, som na nejakej akcii a je tu málo známych ľudí, na ktorých môžem postaviť reláciu, nemohol by si prísť? Ja som sa normálne obliekol a prišiel som na akciu, o ktorej som nič nevedel. Takže som sa snažil spolupracovať aj v tomto smere,“ dodal so smiechom. A zdá sa, že práve to boli časy, ktoré dvojicu spojili, alebo? Štefan naznačil viac, než by ste čakali…
