Ďurovčík oživil Vtáka ohniváka... potom prišiel s veľkým odhalením: Toto si nechával pre seba!

BRATISLAVA - Návrat legendárneho predstavenia aj veľké priznanie. Ján Ďurovčík počas uvedenia kultového baletu Vták Ohnivák prehovoril o diele, ktoré odštartovalo jeho kariéru. Na záver však odhalil niečo, o čom doteraz verejne veľmi nehovoril.
Projekt Sezóna návratov najväčších divadelných hitov Jána Ďurovčíka vyvrcholil návratom kultového moderného baletu Vták Ohnivák. Inscenácia na hudbu Igora Stravinského patrí medzi najúspešnejšie projekty Slovenského divadla tanca a od svojej premiéry precestovala celý svet.
Pre samotného Ďurovčíka má však ešte väčší význam. „Vták Ohnivák to bol taký štart mojej kariéry, preto sme to vrátili ako perličku na záver,“ povedal choreograf. Dielo sa za roky dočkalo viacerých generácií interpretov. „Od môjho prvého uvedenia je to už vyše 30 rokov. Je to už piata generácia umelcov, ktorí to naštudovali,“ prezradil.
Za vznikom predstavenia sa pritom skrýva aj osobná spomienka. „Ja som mal svoj vnem, tej mojej babky, ktorá si ráno obula gumáky, celý deň robila a večer si ich dala dole. Ten národ, ktorý pracuje... chcel som, aby sa oslobodil, aby vzlietal,“ zaspomínal si Ďurovčík.
Na záver však prišlo odhalenie, ktoré prekvapilo mnohých. Režisér a choreograf totiž prezradil, aký projekt by chcel uviesť po Vtákovi Ohnivákovi. „Myslím si, že dozrel čas inscenovať najkrajší balet, aký bol kedy napísaný, a to je Čajkovského Labutie jazero. Ide so mnou do toho kostýmový výtvarník Fero Mikloško, ktorého je to tiež sen,“ odhalil.
Moderné Labutie jazero by tak malo spojiť Jána Ďurovčíka, Fera Mikloška a Slovenské divadlo tanca v projekte, ktorý môže patriť k najväčším udalostiam budúcich sezón.
