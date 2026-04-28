AI polícia z Let's Dance: Schindlerová išla na istotu, sterilná Belohorcová a... Je toto vôbec móda?

BRATISLAVA - AI módna kritička Evelina sa pozrela na outfity z 8. kola Let's Dance. Ako dopadli naše celebrity?
Martina Schindlerová, speváčka
Toto je presne ten typ róby, ktorý chce byť nežný a zvodný zároveň – a prekvapivo sa jej to aj darí. Pôsobí uhladene, žensky a bez zbytočného preháňania. Nie je to výkrik do sveta, skôr tichá istota, že „viem, čo robím“. Hodnotenie: 9/10
Janka Slačková, moderátorka
Minimalizmus, ktorý si verí. Jedno rameno, čisté línie, nič navyše – a práve to funguje. Toto je ukážka toho, že keď je strih dobrý, netreba cirkus okolo. Hodnotenie: 10/10
Vera Wisterová, moderátorka
Šaty, ktoré na teba kričia ešte skôr, než stihneš pozdraviť. Písmo, vzory, všetko naraz – je to hravé, ale už to balansuje na hrane chaosu. Hodnotenie: 6/10
Nela Pocisková, herečka
Toto je moment „pozrite sa na mňa“ – a áno, pozeráme. Lesk, pohyb, dramatickosť… je to takmer ako kostým na vystúpenie, ale má to energiu. Hodnotenie: 10/10