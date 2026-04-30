Natalia Germani žije na striedačku tu aj v Amerike: Jedna vec zo Slovenska s ňou putuje po celom svete!

BRATISLAVA - Natália Germani je pre mnohé ženy ikonou krásy, no ona sama najradšej stavia na prirodzenosť! Herečka žije svetový život medzi Slovenskom, Českom a Amerikou, no nech je kde chce, v otázke líčenia má jasno!
Natália Germani patrí k našim najobsadzovanejším hviezdam, no hoci ju diváci poznajú vždy dokonale upravenú, v súkromí je všetko inak. Herečka sa nedávno stala tvárou novej kozmetickej značky a na ponuku okamžite kývla. A to aj napriek tomu, že najlepšie sa cíti bez štipky mejkapu. „Ja sa cítim najlepšie sama sebou a to som v tej svojej naturálnej verzii. Takže pokiaľ nezačnem mať so sebou nejaký vážnejší problém, tak budem veľmi rada chodiť taká, ako som sa narodila,“ šokovala úprimnosťou kráska, ktorá sa odmieta s niekým porovnávať.
Hoci si chvíle v maskérni neraz užíva, práca pred kamerou si vyberá svoju daň na pleti. „Ten mejkap musíte mať na sebe 12 hodín, musí sa stále refreshovať, niekedy sa vám tam nechce byť,“ priznáva Natália s tým, že v bežné dni necháva svoju pleť radšej dýchať. Pri výbere produktov je preto nekompromisná – musia byť funkčné, hydratačné a hlavne s jednoduchou rutinou, pretože na dlhé vysedávanie pred zrkadlom nemá trpezlivosť.
Jej prístup k pleti a kráse pozorne sledujú aj jej dve dcérky, ktoré svoju krásnu mamu rady napodobňujú. „Tým, že ma pozorujú, tak je to istý influence na ne, tak to chcú skúšať so mnou,“ prezradila herečka. Práve to je dôvod prečo sa snaží vyberať čo najprírodnejšie produkty, ktoré si dievčatá môžu raz za čas vyskúšať. Natália však pendluje medzi tromi krajinami a v každej z nich vníma rozdiely v tom, ako sa ženy o seba starajú. Kde však nakupuje najradšej a čo hovorí na porovnanie Sloveniek so ženami v Prahe či za veľkou mlákou? Tieto slová by ste od nej rozhodne nečakali!