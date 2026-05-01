Už to nie je malé dievčatko! Charlotte Gottová vydala svoj prvý hit: Zatieni vlastného otca?

PRAHA - Charlotte Gott vydala v deň svojich dvadsiatych narodenín singel In Too Deep, prvú autorskú skladbu z pripravovaného EP.
Už keď v roku 2019, krátko pred smrťou maestra Karla Gotta, vyšla skladba Srdce nehasnou, emotívny duet, ktorý Gott venoval svojej dcére, mnohí vnímali pesničku ako odovzdanie pomyselného umeleckého žezla. Pieseň sa stala obrovským hitom a prirodzene sa očakávalo, čo bude nasledovať. Charlotte Gott si však dala trošku načas. Hoci sa hudbe venuje už od detstva a bola prirodzenou súčasťou jej života, do hudobného sveta sa rozhodla vstúpiť zrelšia a odvážnejšia.
Charlotte Gott sa v posledných rokoch sústredí na vlastnú tvorbu. Popri práci na EP študuje hudobnú produkciu na Berklee College of Music. Pesničky si píše sama a podieľa sa na nich až do finálnej podoby. Na ich vzniku spolupracovala s producentom Sachom Skarbekom, spoluautorom globálnych hitov pre umelcov ako Miley Cyrus, Adele, James Blunt, Lana Del Rey a ďalších. Do štúdia prichádzala s vlastnými nápadmi, ktoré následne spoločne rozvíjali. „Spolupráca so Sachom bola inšpiratívna a tvorivá. Na tvorbe ma najviac bavilo byť obklopená talentovanými a kreatívnymi ľuďmi s rovnakou vášňou pre hudbu,“ hovorí Charlotte Gott.
Pieseň In Too Deep je postavená na R&B gitarách a výraznom emotívnom vokále s ľahko filmovou atmosférou. Je o situácii medzi dvoma ľuďmi: „Zdieľam emóciu a som zvedavá na reakciu tých, ktorí ju prijmú,“ hovorí Charlotte Gott, pre ktorú je dôležité, čo si z počúvania odnesú poslucháči. „In Too Deep je prvá skladba, ktorú som sa rozhodla predstaviť svetu. Beriem ju ako začiatok vlastnej cesty, na ktorej som dostala šancu spolupracovať s medzinárodným tímom a pokúsiť sa uspieť aj v zahraničnej konkurencii. Viem, že to nebude ľahké, ale cítim, že som pripravená to aspoň skúsiť,“ hovorí speváčka, ktorá sa okrem spevu venuje aj písaniu a produkcii.
Súčasťou štartu hudobnej dráhy je aj úprava mena: „Na svoje priezvisko som hrdá, len som si odobrala "ová", pretože Charlotte Gott znie predsa len k anglickej tvorbe prirodzenejšie. Vnímam samu seba ako svetoobčianku. Mám kamarátov po celom svete. Angličtina je tak jazyk, v ktorom komunikujem, a je pre mňa prirodzené vyjadrovať v nej svoje emócie a písať texty,“ zdôvodňuje Charlotte jazyk, v ktorom tvorí.
Novinka hudobne vychádza zo súčasného R&B a otvára kolekciu piatich skladieb, ktoré speváčka pripravovala v priebehu posledných dvoch rokov. Debutové EP vyjde na jeseň tohto rok.
