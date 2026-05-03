Martin Novák varuje! Slovenské gastro je v hroznom stave: Keď uvidíte toto, utekajte...!

BRATISLAVA - Drsný kat slovenských reštaurácií prehovoril! Martin Novák, hviezda kulinárskej šou Na nože, si pred ústa servítku nedáva a po tom, čo videl v kuchyniach po celom Slovensku, dvíha varovný prst.

Martin Novák v rámci nakrúcania prešiel desiatky prevádzok a jeho verdikt je neúprosný. Slovenské stravovanie podľa neho bojuje o prežitie. „Úprimne poviem, že to slovenské gastro je v nie dobrom stave. Nedostatok personálu či majitelia, ktorí sú veľakrát rukojemníkmi vo vlastných prevádzkach... Je to náročné a každý majiteľ sa so mnou určite zhodne,“ hovorí otvorene šéfkuchár. Zároveň posiela jasný odkaz všetkým stravníkom: „Dobre si vyberajme, kde minieme svoje ťažko zarobené peniažky a hlavne, čo dávame do seba.“

Čistota varenia a kvalita potravín sú pre neho alfou a omegou, no realita v teréne ho často šokuje. Martin prezradil jednoduchý trik, ako odhaliť zlú reštauráciu ešte predtým, než si objednáte. „Keď prídete do reštaurácie a vidíte plný popolník špakov, cítite prepálený olej a sadnete si na špinavú stoličku... Keď je toto vonku na rajóne, čo má byť ukážková vitrína, tak čo je potom vzadu, čo človek nevidí?“ konštatuje známy šéfkuchár.

Hoci v relácii lieta hromženie aj taniere, v súkromí je Martin profesionál. S mnohými podnikmi zostal v kontakte a pomáha im rásť, no sú aj také, nad ktorými definitívne zlomil palicu. Napriek tomu podľa neho talent Slovákom nechýba, no naráža na jeden zásadný problém. „Myslím, že variť vieme... Len sme možno niekedy leniví to v reštaurácii pretaviť. Často si povieme - veď to nie je pre mňa alebo pre moju rodinu, je to len robota. A toto je to, čo ma hnevá – že to nie je osobné a od srdiečka,“ udrel na citlivú strunu Novák.

A hoci by sa mohlo zdať, že šéfkuchár jeho kalibru má varenia po celom dni plné zuby, realita v súkromí vás možno prekvapí. Martin totiž prezradil, ako to vyzerá, keď má doma chytiť varechu do ruky on sám a či ho vôbec ešte dokáže ohúriť domáca strava na návšteve u známych.

