Dve fatálne nehody na diaľnici M1 pri Győri! Osem mŕtvych po zrážke mikrobusu a kamióna

BUDAPEŠŤ - Dve vozidlá s moldavskými evidenčnými číslami v piatok nadránom havarovali na maďarskej diaľnici M1 neďaleko Győru. Podľa servera 24.hu pri nehodách prišlo o život osem cudzincov, informuje spravodajca v Budapešti.
Hovorkyňa policajného riaditeľstva Rábsko-mošonsko-šopronskej stolice Tünde Mogyorósiová pre server uviedla, že nákladné auto, ktoré po zrážke so stavebným strojom začalo horieť, malo moldavskú evidenčnú značku, rovnako ako mikrobus, v ktorom prišlo o život sedem ľudí.
V piatok ráno okolo 4.30 h sa na 114. kilometri diaľnice M1 neďaleko Győru zrazilo nákladné auto so stavebným strojom. Vozidlo začalo horieť a vodič na mieste zomrel. Zhruba o 40 minút neskôr moldavský mikrobus narazil do kamióna, ktorý zastavil v dôsledku dopravnej zápchy spôsobenej predchádzajúcou nehodou. V tomto vozidle bolo deväť ľudí. Sedem mužov na mieste zomrelo a dvaja boli zranení.
„Vzhľadom na tragické nehody, ktoré sa stali dnes ráno a na správy o nich, žiadam o okamžité hlásenie o situácii v oblasti zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky súvisiacej s obchádzkami nariadenými koncesionárom diaľnic,“ napísal na Facebooku premiér Péter Magyar. Polícia podľa agentúry MTI neskôr spresnila, že účastníkmi nehôd na diaľnici M1 boli nákladné auto s tureckým evidenčným číslom a mikrobus s moldavským evidenčným číslom.