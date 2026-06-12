Ministerka sa stala terčom útoku: Na ulici ju napadla žena! Polícia vylúčila politický motív

PRAHA - Českú ministerku pre miestny rozvoj Zuzanu Mrázovú počas uplynulého víkendu slovne aj fyzicky napadla 44-ročná žena. Stalo sa to v meste Bílina v Úsťanskom kraji, kde politička býva. V piatok o incidente informovala česká polícia na sociálnej sieti X s tým, že k zraneniam nedošlo. Ministerka sa zúčastnila aj na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi v Poslaneckej snemovni, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Teplickí policajti preverujú incident, ktorý sa stal počas víkendu v Bíline. Podozrivá 44-ročná žena slovne a fyzicky napadla ministerku pre miestny rozvoj Zuzanu Mrázovú. Konflikt sa, našťastie, zaobišiel bez zranení. Kriminalisti preverujú okolnosti a motív samotného napadnutia,“ uviedla na sieti X polícia.
Na základe doterajších zistení je podľa nej možné vylúčiť, že by išlo o politicky motivovaný čin. Kriminalisti ženu obvinili z nebezpečného vyhrážania sa a podali návrh na vzatie do väzby, čo však štátny zástupca neakceptoval. „Vzhľadom na osobnosť obvinenej policajti kontaktovali poskytovateľa zdravotníckych služieb a ženu sa podarilo hospitalizovať podľa zákona o zdravotníckych službách v zdravotníckom zariadení,“ dodala polícia.