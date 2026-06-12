Vodiči, pripravte sa! Cez víkend odstavia hlavný príjazd do Bratislavy, stopku dostane aj dôležitý tunel

BRATISLAVA – Motoristi smerujúci do hlavného mesta by sa mali pripraviť na obrovskú skúšku trpezlivosti. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) totiž v spolupráci s políciou naplánovala na tento víkend masívne obmedzenia, ktoré paralyzujú dopravu na vstupe do Bratislavy. Úplne uzavretá bude diaľnica D1 v smere od Trnavy a vodiči neprejdú ani cez dôležitý mestský tunel Sitina. Pozrite si presné časy a obchádzkové trasy, aby ste nezostali visieť v nekonečných kolónach.
K prvej a najzásadnejšej uzávere dôjde už tento piatok (12. 6.) večer od 20:00 h. Diaľničiari kompletne uzavrú diaľnicu D1 v smere do Bratislavy, a to v úseku od križovatky Bernolákovo až po Zlaté Piesky. Obmedzenie potrvá nepretržite až do nedele (14. 6.) podvečer.
Uzávera D1 v smere do Bratislavy je nevyhnutná pre dokončovacie práce, ktoré nie je možné vykonávať počas živej premávky, uviedla NDS. Ako priblížila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, vodiči môžu použiť obchádzkovú trasu po štátnej ceste II/127 od križovatky Bernolákovo smerom na starú Seneckú cestu I/61.
Diaľničiari zároveň upozornili, že v prípade zhoršenej dopravnej situácie môže byť cez víkend dočasne uzatvorená križovatka pri Metre v Ivanke pri Dunaji a aj križovanie cesty I/61 s Nádražnou ulicou. Prípadné uzatvorenie sa podľa nich nebude týkať autobusovej dopravy.
Stopku dostane aj tunel Sitina
Tunel Sitina podľa polície uzavrú od soboty (13. 6.) od 22.00 h do nedele do 10.00 h. Dôvodom je taktické cvičenie záchranných zložiek.
Po víkendovej uzávere dôjde aj k zmene režimu dopravy pri Vajnorskom jazere. Ako spresnila NDS, odbočenie na Vajnory z D1 v smere od Trnavy bude možné najneskôr v križovatke Ivanka sever. Preto apeluje na motoristov, aby po uzávere pozorne sledovali trvalé dopravné značenia a nejazdili takzvane po pamäti.
Druhá uzávera sa dotkne len vetvy z D4 od Jaroviec na D1 v smere na Trnavu. Ako priblížila NDS, pokiaľ to počasie dovolí, uskutoční sa budúci týždeň - od štvrtkovej (18. 6.) polnoci do nedele (21. 6.) popoludnia. Uzatvorí sa podľa nej aj výjazd zo starej Seneckej cesty od Ivanky pri Dunaji na diaľnicu D4.