Petra Vajdová po incidente nezaháľa: Opäť má nový džob!

BRATISLAVA - Petra Vajdová má opäť nový džob. Po incidente z roku 2024 nezaháľa, aj napriek tomu, že sa na televíznych obrazovkách či divadelných doskách neobjavuje.
Petra Vajdová má za sebou mimoriadne náročné obdobie, ktoré výrazne ovplyvnilo nielen jej kariéru, ale aj osobný život. Kedysi patrila medzi výrazné tváre slovenského herectva – diváci si ju pamätajú nielen vďaka jej talentu, ale aj charakteristickému hlasu, ktorý jej otvoril dvere do dabingu. Napriek tomu sa jej život postupne skomplikoval a osobné problémy ju dostali na samé dno. Jej umelecké kvality začal zatieniť boj s alkoholom, ktorý sa stal jedným z hlavných dôvodov jej ústupu zo scény.
Od roku 2024 sa prakticky prestala objavovať na verejnosti a postupne prišla o viaceré pracovné príležitosti – či už v divadle, kde kedysi pravidelne účinkovala, alebo v televíznych projektoch. V lete 2024 havarovala pod vplyvom alkoholu, keď sa snažila zaparkovať na parkovisku pred futbalovým štadiónom. Pri manévri narazila prednou časťou vozidla do iného auta. V aute s ňou sedel aj jej vtedy len päťročný syn. Dychová skúška ukázala hodnotu 2,10 promile alkoholu. Nešlo pritom o prvý podobný incident. Už v roku 2017 ju náhodne zastavila polícia a podrobila dychovej skúške, ktorá vtedy odhalila ešte vyššiu hladinu alkoholu – 2,4 promile. Následne dostala pokutu a zákaz šoférovania na dva roky. Herečka v minulosti taktiež absolvovala aj dve liečenia.
Po incidente z predminulého leta sa na niekoľko mesiacov úplne odmlčala a stiahla sa z mediálneho priestoru. Hoci sa zatiaľ nevrátila pred televízne kamery, na herectvo ako také nezanevrela. Naďalej sa venuje dabingu, ktorý jej umožňuje zostať v kontakte s profesiou. Už v decembri prepožičala svoj hlas jednej z hlavných postáv vo filme Avatar: Oheň a popol. V poslednom období trávila znova veľa času v dabingovom štúdiu aj kvôli očakávanému pokračovaniu kultového filmu Diabol nosí Pradu 2, ktorý sa čoskoro dostane do kín. V tomto projekte dabuje hlavnú postavu, ktorú stvárňuje Anne Hathaway.
Počas dabovacích scén spolu s kolegyňami Zuzanou Vačkovou, Ľubicou Mandžárovou a Luciou Hurajovou stihli odpovedať aj na pár otázok súvisiacich s filmom. Viac si môžete vypočuť vo videách. Napriek všetkým problémom však zostáva otázkou, či sa Petra Vajdová dokáže v budúcnosti naplno vrátiť na umeleckú scénu. Jej talent je nepopierateľný, no jeho ďalšie uplatnenie bude závisieť najmä od toho, ako sa jej podarí vysporiadať s osobnými ťažkosťami, ktoré ju už roky sprevádzajú.
