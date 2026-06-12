Brutálny útok vo Viedni: Slovenka zaútočila na priateľa nožom! Utrpel vážne zranenia

VIEDEŇ - Slovenka čelí vo Viedni vážnemu obvineniu po tom, čo počas konfliktu zranila svojho partnera nožom. Mladý muž skončil v nemocnici, žena po zásahu polície vo väzbe.
Pokojné popoludnie vo viedenskej štvrti Meidling prerušil incident, ktorý sa skončil zranením a policajným zásahom. Podľa rakúskych médií mala 34-ročná Slovenka počas hádky zaútočiť na svojho 25-ročného partnera nožom.
K udalosti došlo na Wilhelmstraße pri železničnej stanici Meidling. Svedkovia si všimli konflikt medzi dvojicou, ktorý postupne prerástol do násilia. Podľa polície žena použila kuchynský nôž určený na krájanie zeleniny a spôsobila mužovi reznú ranu na nadlaktí, píše Kronen Zeitung.
Zraneného previezli do nemocnice
Mladý muž utrpel podľa rakúskych médií hlboké rezné poranenie ruky. Na miesto dorazili záchranári, ktorí mu poskytli prvú pomoc a následne ho previezli do nemocnice.
Nezvyčajný detail prípadu spočíva v tom, že po incidente mala samotná podozrivá požiadať jedného zo svedkov, aby privolal záchranné zložky. Ten následne kontaktoval políciu.
Tvrdí že sa bála agresívneho partnera
Policajti zadržali Slovenku ešte na mieste incidentu. Zároveň voči nej vydali dočasný zákaz držby zbraní.
Počas výsluchu sa žena k útoku priznala. Podľa jej slov sa však partner po užití drog začal správať agresívne, čo v nej vyvolalo obavy o vlastnú bezpečnosť.
Tvrdí, že práve strach ju prinútil siahnuť po noži a spôsobiť mu zranenie.
O prípade rozhodne vyšetrovanie
Na pokyn viedenskej prokuratúry bola 34-ročná Slovenka prevezená do väzobného zariadenia. Okolnosti incidentu sú naďalej predmetom vyšetrovania.
Polícia preveruje priebeh konfliktu aj tvrdenia ženy o údajnej agresivite partnera po užití omamných látok. Až vyšetrovanie ukáže, čo presne krvavej hádke predchádzalo.