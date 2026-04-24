Známa Češka na svetovej premiére: Zatienila aj slávne celebrity!

LONDÝN - Česká moderátorka Zorka Hejdová zažiarila na londýnskej premiére filmu Diabol nosí Pradu 2, viac než nejedna svetová hviezda. V bielych balónových šatách s vlečkou a červených lodičkách pôsobila ako stelesnenie vkusu.
Film Diabol nosí Pradu 2 žnie aktuálne obrovský ohlas. Momentálne sa konajú svetové premiéry. Ich púť začala v New Yorku a pokračovala v Londýne. Na londýnsku svetovú premiéru zavítala aj česká moderátorka Zorka Hejdová, ktorá zatienila aj slávne mená. „Dobré ráno, Londýn. Bol to celé iba sen?" napísala k fotografiám z podujatia.
Zorka zvolila decentný mejkap a vlnitý účes. Na sebe mala biele balónové šaty s dlhou vlečkou, ktoré doplnila červenými lodičkami. Do celého konceptu dokonale zapadala. Z tejto príležitosti byť tam, bola uchvátená. Svoje nadšenie neskrývala ani na sociálnych sieťach pred verejnosťou. Film Diabol nosí Pradu 2 sa dostáva do kín po dlhých 20 rokoch.
Hviezdy z predošlej časti sa opäť spojili, aby priniesil divákom ten najväčší zážitok. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanleyho Tucciho doplnili aj nové tváre. Veď už onedlho si budete môcť počin vychutnať aj vy v kinách.
