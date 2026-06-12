Bleskový rozvod Belohorcovej: Hájek sa k súdu nedostavil a... Zuzana sa už túli k novému!

PRAHA - Po viac ako dvadsiatich rokoch spoločného života je manželstvo Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájka definitívne minulosťou. Rozvod prebehol za 20 minút!
Dlhoročné manželstvo moderátorky Zuzany Belohorcovej a podnikateľa Vlastu Hájka je definitívne minulosťou. Rozvodové konanie, ktoré prebehlo na českom súde, bolo len otázkou niekoľkých minút a skončilo bez zbytočných komplikácií. Ako informoval Blesk.cz Belohorcová sa na pojednávanie dostavila v sprievode svojho právneho zástupcu. Jej bývalý manžel sa na súde osobne nezúčastnil, čo však priebeh konania nijako neovplyvnilo.
Bývalí partneri mali totiž všetky podstatné otázky vyriešené ešte pred samotným pojednávaním. „Bola som tam sama, on sa ani neunúval prísť. Ešte pred pojednávaním sme uzavreli dohodu, takže všetko prebehlo veľmi hladko. Aj vďaka skvelému Michalovi, ktorý ma zastupoval,“ uviedla pre český denník Belohorcová. Hoci sa ich spoločná cesta po viac než dvoch desaťročiach skončila, moderátorka priznáva, že ide o emocionálne obdobie.
Napriek tomu sa pozerá dopredu a sústreďuje sa predovšetkým na svoje deti. „Je to trochu smutné, že nás po dvadsiatich rokoch manželstva rozviedli takto rýchlo, ale život ide ďalej a s deťmi sa tešíme na nové začiatky,“ povedala. Salma a Nevio zostávajú v starostlivosti svojej mamy, ktorá sa o ne podľa vlastných slov stará sama už viac ako rok. Nedoriešenou zostáva už len otázka spoločného majetku. Bývalí manželia aktuálne predávajú dom na Tenerife, kde rodina dlhé roky žila. Výťažok z predaja si následne rozdelia podľa vzájomnej dohody.
Včera zverejnila Zuzana aj záhadnú fotografiu s neznámym fešákom. „A áno, konečne môžem. Začína nová etapa môjho života," pripísala ku fotografii. Ľudia v komentároch sa však domnievajú, že ide o AI fotografiu. „Vyzerá ako vytvorený AI, taký je dokonalý," zhodnotila istá fanúšička. Či ide o reálneho muža, Zuzana zatiaľ nepotvrdila.
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