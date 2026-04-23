Markizácka moderátorka sa prekecla: Prišla o lukratívny kšeft... Diváci ostanú sklamaní

PRAHA - Reality šou si na Slovensku aj v Česku dlhodobo držia silnú popularitu, no nie všetky sa na obrazovky vracajú pravidelne. Známa moderátorka teraz naznačila zmeny, ktoré ju pripravili o lukratívny džob.
Reality šou sa stali obľúbeným formátom nielen divákov, ale aj samotných televízii. Jojka, Markíza a aj české stanice ich majú na konte niekoľko. Diváci pravidelne sledujú relácie ako Farma, Ruža pre nevestu, Bachelor, Love Island, Bez servítky či Nákupné maniačky.
Nedávno sa na obrazovky vrátila aj šou Mama, ožeň ma a hovorí sa aj o možnom návrate SuperStar. Fanúšikovia si zároveň na streamovacích platformách radi pozrú aj drsný Survivor. Moderátorka Zorka Hejdová, ktorá moderuje Love Island aj českú verziu Ruže pre nevestu, však v rozhovore pre Blesk prezradila informáciu, ktorá nie každého poteší.
„Na ostrov lásky poletíme, takže Love Island nás čaká v septembri, októbri. A to je vlastne moja jediná reality šou tohto roka,“ prekvapila Zorka. Otázkou zostáva, čo bude s reláciou Bachelor, ktorú takisto moderovala. „Neviem, čo smiem, nesmiem hovoriť. Samozrejme sa plánuje, ale nie je to teraz v dohľadnom období,“ dodala. Zorka tak prišla nateraz o lukratívny flek.
