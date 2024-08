Vajdová NIE JE jediná: Najväčšie OPILECKÉ prešľapy za volantom... Nafúkali aj TIETO celebrity!

Koľko nafúkali? (Zdroj: Profimedia/Ján Zemiar/TASR/RTVS)

BRATISLAVA - Pred pár dňami sme vás na Topkách informovali, že herečka Petra Vajdová spôsobila pod vplyvom alkoholu nehodu. Nie je to prvýkrát, čo sadla za volant opitá. No a nie je ani jediná. Nafúkali aj tieto celebrity!

Petra Vajdová (39), herečka

Naposledy účinkovala v seriáli Nemocnica, kde stvárňovala psychologičku. Je známa však aj svojimi "prešľapmi". V roku 2017 ju policajná hliadka zadržala v Bratislave a namerala jej až 2,4 promile alkoholu v krvi. Za svoj prehrešok jej súd naparil pokutu 1000 eur a prišla o vodičák na 2 roky. Tá istá pesnička sa opakovala aj o 7 rokov pozdejšie, len s horším scenárom. Zatiaľ čo vtedy sa nič nestalo, teraz Petra spôsobila nehodu. Dychová skúška "skončila s výsledkom 1,01 mg/l alkoholu vo vydychovanom vzduchu, čo predstavuje hodnotu 2,10 promile. 39-ročná žena bola na mieste obmedzená na osobnej slobode a eskortovaná na príslušné policajné oddelenie," uviedla pred pár dňami slovenská polícia vo svojom vyhlásení.

(Zdroj: RTVS)

Lukáš Adamec (37), spevák

Víťaz druhej série československej SuperStar spôsobil v alkoholovom opojení autonehodu. Stalo sa to začiatkom augusta roku 2012. Posádka druhého auta musela byť dokonca prevezená do nemocnice. Muži zákona mu namerali 1,42 promile. Za svoje neuvážené správanie dostal hudobník pokutu 1500€ a prišiel o vodičák na 20 mesiacov.

Lukáš Adamec (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Alžbetkin (35), herec

Nepríjemné opletačky so zákonom mal začiatkom júna 2013 aj mladík známy z markizáckej Ordinácie v ružovej záhrade. S 1,75 promile si totiž sadol za volant a so zámerom kúpiť na pumpe ďalší alkohol prefrčal okolo policajtov vysokou rýchlosťou. Tí ho následne prenasledovali až k jeho rodičovskému domu a eskortovali do cely policajného zaistenia, kde pobudol 2 noci. Okresný súd Bratislava II odsúdil obvineného na trest odňatia slobody vo výmere štyri mesiace s podmienečným odkladom na skúšobnú lehotu dva roky. A sadnúť za volant si nesmel 2 roky. Milan Ondrík (44), herec Herec známy teraz už aj ako MIKI sa v októbri 2013 ocitol v cele predbežného zadržania po tom, čo ho neďaleko nitrianskeho divadla prichytila policajná hliadka šoférovať pod vplyvom alkoholu. V krvi mal 1,92 promile.

(Zdroj: Vlado Anjel)

Roman Kukumberg (44), hokejista

Známy športovec si pod vplyvom alkoholu sadol za volant začiatkom októbra 2013. Urobil tak po vyhratom zápase KHL Slovana, za ktorý vtedy hral s Magnitogorskom. Muži zákona ho chytili na Vajanského nábreží v Bratislave a namerali mu 1,17 promile. Súd mu vymeral trest 1000 eur a na rok mu zobrali vodičák.

Roman Kukumberg (Zdroj: SITA)

Roman Luknár (59), herec

Herca chytili muži zákona v januári 2014 v bratislavskej Rači, ako jazdí pod vplyvom alkoholu s 1,75 promile. Za svoju nerozvážnosť si herec vyslúžil pokutu 500€ a prišiel o vodičák na 14 mesiacov.

(Zdroj: TV MARKÍZA)

Miko Hladký (51), spevák

Líder skupiny Gladiátor si za volantom zavaril viackrát. Naposledy v decembri v roku 2015, kedy sa stal účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej mu policajti namerali 1,58 promile alkoholu v krvi a na mieste mu odobrali vodičský preukaz. Okrem toho má ešte jeden prešľap za volantom. Hudobník sa v júni roku 2011 pri bežnej cestnej kontrole odmietol podrobiť dychovej skúške. Muži zákona mu preto odobrali vodičský preukaz a zakázali mu ďalšiu jazdu.

Miko Hladký (Zdroj: TASR)

Nikola Ďuriš Komorová (33), účastníčka reality šou Farma 2

Markizácku hviezdičku chytili v júli roku 2012 policajti pod vplyvom alkoholu, keď odchádzala z hudobného festivalu v Trenčíne. Tmavovláske namerali v dychu 1,31 promile. Pri kontrole dokonca nepredložila ani vodičský preukaz.

(Zdroj: Jan Zemiar)