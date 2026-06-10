Je to už 20 rokov od víťazstva v súťaži krásy: TOTO telo dnes oslávilo narodeniny!

BRATISLAVA - Bývalá misska Magdaléna Šebestová dnes oslavuje narodeniny a pri tejto príležitosti opäť púta pozornosť svojou skvelou formou. Dlhodobo sa venuje aktívnemu životnému štýlu, vďaka ktorému si udržiava štíhlu a vypracovanú postavu aj po rokoch od svojho triumfu v súťaži krásy.
Bývalá misska Magdaléna Šebestová sa do povedomia verejnosti dostala najmä po víťazstve v súťaži krásy, kde získala titul Miss Slovensko 2006. Odvtedy patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu, pričom si dlhodobo udržiava elegantný imidž a aktívny životný štýl.
V súkromí je mamou dcérky Niny, ktorú má s bývalým futbalistom Ján Ďurica. Napriek tomu, že si svoje súkromie stráži, občas prezradí momenty zo svojho rodinného života, ktorý zohráva v jej živote dôležitú úlohu.
Na sociálnych sieťach sa najnovšie pochválila fotografiou, na ktorej zvolila jednoduchý, no výrazný outfit – modré džínsy a čierny crop top. Práve ten zvýraznil jej vypracované bruško a "tehličky", ktoré by jej mohli mnohé ženy len závidieť. Celkový look doplnila čiernymi slnečnými okuliarmi a dokonale upraveným účesom, pričom k záberu pridala aj stručný odkaz: „Jeden z najlepších pocitov mať urobené vlasy.“ Bývalá miss tak opäť potvrdila, že aj po rokoch si udržiava formu aj štýl, ktorý ju preslávil.
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