Párty roka? Hana prezradila detaily o svadbe: Vydá sa a konečne sa naje!

BRATISLAVA - Úspešná podnikateľka Hana Stanczová, ktorá stojí za projektom Zjedené, má na konte mnoho eventov, no ten najväčší ju čoskoro čaká v súkromí. Chystá sa totiž pred oltár!
Hana Stanczová je zvyknutá držať nitky mnohých akcií pevne v rukách, čoskoro však pôjde o čosi oveľa súkromnejšie - vlastnú svadbu. „Áno, už o necelé dva mesiace! Takto verejne to hovorím, hoci som predtým dátum zatajovala. Ale naozaj budem mať čoskoro svadbu a neskutočne sa teším,“ povedala budúca nevesta. Pôvodné plány o skromnom obrade však rýchlo padli a Hana pripravuje akciu roka. „Bude to vo veľkom štýle! Aj keď som pôvodne chcela mať len malú svadbu, už teraz máme na zozname okolo 150 ľudí,“ odhalila detaily zo svojho veľkého dňa. Celá veselica bude vonku pod holým nebom a podľa jej slov pôjde o jednu obrovskú neviazanú párty, ktorú si poriadne užijú nielen dospelí, ale aj deti.
Deti a skladačka novej rodiny bývajú neraz náročné, no Hana má doma priam ukážkovú idylku. Ako prijali nového muža jej dve deti z predošlého vzťahu? „Veľmi dobre si zvykli. Boli ešte dosť maličké, keď sa to celé udialo. Majú ho nesmierne radi a majú spolu naozaj veľmi dobré vzťahy. Takisto majú krásny vzťah aj s naším spoločným synčekom a skvelé vzťahy máme dokonca aj naopak – s partnerkou ich otca. Žijeme si veľmi pekný, veselý život, máme sa radi a hoci viem, že to nie je úplne štandardné, presne takto by to malo byť,“ odhalila tajomstvo ich dokonale fungujúcej patchworkovej rodiny úspešná podnikateľka.
Keďže svadba bude veľká gastro zážitková jazda, natíska sa otázka, či sa nevesta konečne poriadne naje... „Ja ani sama neviem, lebo mám tie moje svadobné šaty ušité tak akurát, aby mi náhodou priamo na obrade nepraskli,“ smeje sa sympatická blondínka. Okrem detailov o šatách však Hana nakoniec odhalila aj presné miesto tohto jej vysnívaného dňa. A nielen to!