Nový sexuálny škandál Diddyho, na krku má ďalšiu žalobu: Tohto muža mal v detstve zneužiť!

USA - Problémy kontroverzného rapera Seana Combsa, známeho pod prezývkou Diddy, sa nekončia. Na hudobného magnáta totiž dopadla ďalšia vážna žaloba, ktorá obsahuje mimoriadne šokujúce obvinenia.
Anonymný muž, vystupujúci v dokumentoch ako John Doe, tvrdí, že ho Diddy sexuálne napadol ešte v roku 2007, keď bol maloletým detským hercom snažiacim sa preraziť v Hollywoode.
Podľa žaloby sa mali stretnúť na spoločenskom podujatí v ikonických kopcoch nad Hollywoodom. Diddy sa mal s mladým hercom dať do reči a údajne mu sľubovať kariérne príležitosti. Následne ho vraj odviedol do súkromných priestorov, kde mu mal ponúknuť alkohol.
Práve tam malo podľa žaloby dôjsť k sexuálnemu zneužitiu. Muž tvrdí, že sa cítil nepríjemne a snažil sa dať najavo nesúhlas, napriek tomu však malo pokračovať nevhodné správanie zo strany rapera.
Po incidente mu mal Diddy údajne naznačiť, že následne zváži jeho účasť v pripravovanom projekte, a miestnosť opustil. Diddyho právnici všetky obvinenia rázne odmietajú.
„Tieto tvrdenia sú falošné a absurdné. Ide o ďalšieho človeka, ktorý sa snaží priživiť na mediálnom záujme a získať peniaze. Pán Combs nikdy sexuálne nenapadol žiadnu osobu, vrátane detí,“ uviedol hovorca rapera.
Žaloba však nemieri len na samotného Diddyho. Medzi žalovanými figurujú aj talentoví agenti, ktorí maloletého herca v tom čase zastupovali. Podľa podania mali zanedbať svoju povinnosť chrániť dieťa pred kontaktom s vplyvnými dospelými osobami zo šoubiznisu a nevytvoriť dostatočné bezpečnostné podmienky.
Muž žiada finančné odškodnenie za psychickú ujmu a ďalšie škody, ktoré mu údajne vznikli v dôsledku udalostí z detstva. O prípade by mala rozhodovať porota.
Nová žaloba prichádza v čase, keď sa meno Diddyho spája s množstvom ďalších právnych problémov. V posledných rokoch čelí desiatkam civilných žalôb obsahujúcich obvinenia zo sexuálneho násilia, zneužívania či obchodovania s ľuďmi. Raper však všetky obvinenia dlhodobo popiera.
Celú lavínu škandálov odštartovala v roku 2023 žaloba jeho bývalej partnerky Casandry Ventury, ktorá ho obvinila zo sexuálneho a fyzického násilia počas ich dlhoročného vzťahu.