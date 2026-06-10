Pápež nazúril Barcelončanov: Jeho výrok ich pobúril! To nemal hovoriť, všetko zničil

BARCELONA - Návšteva pápeža Leva XIV. v Barcelone mala byť predovšetkým duchovnou udalosťou. Pozornosť časti verejnosti však nečakane strhli jeho slová o futbale. Priznanie sympatií k Realu Madrid totiž pobúrilo mnohých priaznivcov FC Barcelona.
Pred Barcelonou zaznel výrok, ktorý vyvolal rozruch
Pápež Lev XIV. dorazil v utorok do Barcelony, druhého mesta na svojej aktuálnej ceste po Španielsku. Ešte deň predtým však v Madride odpovedal na otázku, ktorá sa netýkala ani cirkvi, ani politiky.
Novinárov zaujímalo, ktorému španielskemu futbalovému klubu fandí. Odpoveď hlavy Katolíckej cirkvi bola stručná, no vyvolala veľký ohlas. „Pápež fandí všetkým tímom, ale Robert Prevost fandí Realu Madrid!“
Práve táto veta sa rýchlo rozšírila médiami aj sociálnymi sieťami a okamžite ju využil aj madridský veľkoklub, ktorý sa pápežovým výrokom pochválil na svojich oficiálnych účtoch.
V Barcelone to mnohí niesli ťažko
Kým priaznivci Realu Madrid mali dôvod na úsmev, časť fanúšikov FC Barcelona reagovala úplne opačne, píše Polsat News.
Niektorí Katalánci dokonca pápeža obvinili z pokrytectva. Podľa nich by sa osobnosť jeho formátu nemala verejne prikláňať na stranu jedného klubu, najmä v krajine, kde rivalita medzi Barcelonou a Realom patrí k najväčším športovým témam.
Nespokojnosť ešte zosilnili zábery z pondelkovej návštevy štadióna Santiago Bernabéu. Pápež si tam prezrel klubové trofeje a od prezidenta Realu Florentina Péreza dostal dres so svojím menom.
Jeden z obyvateľov Barcelony Eduard Modroño pre agentúru AP priznal sklamanie. „Taká významná osobnosť by nemala stáť na žiadnej strane. Keď povedal, že fandí Realu Madrid, všetko pokazil.“
V katedrále vyzýval na jednotu a zmierenie
Samotná návšteva Barcelony sa pritom niesla v úplne inom duchu. Tisíce veriacich vyšli do ulíc, aby privítali pápeža, ktorý slúžil bohoslužbu v Katedrále Svätého kríža a svätej Eulálie.
Počas svojho príhovoru zdôrazňoval potrebu prekonávať rozdelenie spoločnosti a hľadať cestu k vzájomnému porozumeniu. „Aj my vo svete rozorvanom vojnami a rozdelením, v spoločnosti, ktorá je čoraz viac individualistická, chceme byť svedkami a prorokmi jednoty, pohostinnosti, zmierenia a pokoja, aj za cenu obetí a odriekania,“ povedal pápež.
Ako upozornila televízia Polsat News, práve kontrast medzi výzvami na jednotu a jeho otvoreným priznaním futbalových sympatií vyvolal medzi časťou katalánskych fanúšikov najväčšie kontroverzie.
Stretnutie s premiérom aj historický prejav
Lev XIV. odštartoval svoju štvrtú zahraničnú cestu v sobotu v Madride. Počas pobytu sa stretol so španielskym premiérom Pedro Sánchez a zároveň sa zapísal do histórie ako prvý pápež, ktorý vystúpil s prejavom v španielskom parlamente.
Na štadióne Santiago Bernabéu sa následne prihovoril približne 80-tisíc veriacim z madridskej arcidiecézy. Súčasťou programu bolo aj stretnutie s obeťami sexuálneho zneužívania zo strany katolíckych duchovných.
Pápež zažartoval aj o svetovej hudobnej hviezde
Počas pobytu v Madride sa Lev XIV. stretol aj s portorickým spevákom a raperom Bad Bunny. Návšteva sa totiž časovo zhodovala so sériou jeho koncertov v španielskej metropole.
Pápež si pri tejto príležitosti neodpustil ani odľahčenú poznámku: „Myslím si, že veľa ľudí príde za Bad Bunnym. Ale verím, že sa nájdu aj takí, ktorí budú chcieť vidieť pápeža. A to o niečom svedčí.“
Cesta sa ešte nekončí
Španielske turné Leva XIV. sa skončí v piatok. Pred návratom do Vatikánu ho ešte čaká návšteva Kanárskych ostrovov vrátane Gran Canaria a Tenerife.
Napriek tomu, že hlavným posolstvom jeho cesty sú mier, zmierenie a jednota, v Španielsku sa zatiaľ najviac diskutuje o jedinej futbalovej vete, ktorou si získal fanúšikov Realu Madrid a zároveň nahneval časť priaznivcov Barcelony.