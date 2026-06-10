Nehoda v Košiciach: Ford Mustang narazil do betónového mosta! Úsek Nad jazerom bol neprejazdný

KOŠICE - Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v stredu večer v mestskej časti Košice - Nad jazerom, sa zranili dve osoby. Osobné auto tam z doposiaľ nezistených príčin narazilo do betónovej konštrukcie mosta. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali hasiči z Košíc, ktorí zabezpečili miesto nehody, vykonali protipožiarne opatrenia a zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc. Zároveň asistovali polícii pri dokumentovaní dopravnej nehody.
Košická krajská polícia na sociálnej sieti doplnila, že po nehode vozidlo Ford Mustang blokovalo dva jazdné pruhy. Na vozovke sa nachádzal aj uniknutý olej. Dodala, že podľa doterajších informácií nedošlo k vážnemu zraneniu.
Výjazd zo Slaneckej cesty bol po nehode možný iba v smere na Opátske. Úsek bol pôvodne neprejazdný, neskôr polícia informovala, že cesta je prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Vodičov vyzvala, aby zvýšili opatrnosť a rešpektovali pokyny policajtov.