Streda10. jún 2026, meniny má Margaréta, Gréta, zajtra Jesika

Brazília pred voľbami rieši kriminalitu: Kongres navrhuje znížiť vek trestnej zodpovednosti na 16 rokov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRAZÍLIA - Brazílsky Kongres v stredu postúpil návrh na zníženie veku trestnej zodpovednosti z 18 na 16 rokov. Ústavnú reformu schválil výbor a v parlamente s konzervatívnou väčšinou ju ešte čaká niekoľko legislatívnych krokov. Podľa agentúry AFP ide o kľúčový krok pravice pred októbrovými voľbami. Kriminalita totiž predstavuje hlavnú obavu voličov.

Ľavicový prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý sa uchádza o svoje štvrté volebné obdobie, je proti tomuto opatreniu, zatiaľ čo jeho hlavný pravicový rival Flávio Bolsonaro ho podporuje. Flávio Bolsonaro - syn bývalého prezidenta Jaira Bolsonara – nedávno na sociálnych sieťach vyzval na nulovú toleranciu voči zločincom, ktorí podľa neho zneužívajú svoj vek na „páchanie barbarských činov“.

Podľa súčasných zákonov sú osoby mladšie než 18 rokov, ktoré spáchajú závažné trestné činy ako je vražda alebo znásilnenie, umiestnené do špeciálneho systému väzby pre mladistvých. Ministerstvo pre ľudské práva uviedlo, že zníženie veku trestnej zodpovednosti by bolo „neefektívne v boji proti násiliu“. Prieskum, ktorý v máji uskutočnil inštitút Real Time Big Data, však ukázal, že 90 percent Brazílčanov túto opatrenie podporuje.

Počet vrážd v Brazílii klesol na najnižšiu úroveň za viac ako desať rokov. Počet prípadov znásilnenia však dosiahol rekordnú úroveň, vzrástol počet vrážd žien a organizované zločinecké skupiny rozšírili svoj vplyv. Predvolebné prieskumy ukazujú, že verejná bezpečnosť je pre voličov väčším problémom ako korupcia alebo ekonomika. Vek trestnej zodpovednosti v Brazílii patrí k tým vyšším, pričom väčšina krajín v Latinskej Amerike a Európe ho stanovuje na 14 až 16 rokov.

Viac o téme: VekBrazíliaTrestná zodpovednosťZníženie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Polícia počas akcie skontrolovala
Polícia počas akcie skontrolovala vyše 1600 maloobchodných prevádzok
Domáce
Polícia pátra po páchateľovi,
Drzá krádež v Bratislave: Muž strhol žene retiazku priamo pred domom, polícia pátra po páchateľovi
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra: Muž mal zneužiť ukradnutú kartu a vybrať stovky eur
Domáce
FOTO Úspešná akcia Rattus: Polícia
Úspešná akcia Rattus: Polícia obvinila muža z desiatok krádeží
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Gwen sa bude mať v Šimák Zámku Pezinok ako kráľovná!
Gwen sa bude mať v Šimák Zámku Pezinok ako kráľovná!
Prominenti
Misia pre deti
Misia pre deti
Prominenti
Párty roka? Hana prezradila detaily o svadbe: Vydá sa a konečne sa naje!
Párty roka? Hana prezradila detaily o svadbe: Vydá sa a konečne sa naje!
Prominenti

Domáce správy

EXKLUZÍVNE FOTO! Gwen McMullen
Exkluzívne odhalenie! Ficova slávna dvojníčka Gwen je už na Slovensku: Ukrýva sa na zámku, FOTO tu bude spať!
Domáce
FOTO Nehoda v Košiciach: Ford
Nehoda v Košiciach: Ford Mustang narazil do betónového mosta! Úsek Nad jazerom bol neprejazdný
Domáce
FOTO V obci Malčice zasahovali
V obci Malčice zasahovali hasiči pri požiari domu: Zranilo sa dieťa! Zisťujú príčinu vzniku plameňov
Domáce
Krytá plaváreň v Kráľovskom Chlmci rastie podľa plánu – pozrite, čo všetko prinesie
Krytá plaváreň v Kráľovskom Chlmci rastie podľa plánu – pozrite, čo všetko prinesie
Košice

Zahraničné

Americký prezident Donald Trump
Trumpova imigračná politika zasahuje aj MS vo futbale: Odmietnuté víza, zadržania a napätie medzi FIFA a USA
Zahraničné
Jacob utrpel vážne popáleniny.
Beštiálny útok: Zamestnanec McDonald´s polial Jacoba vriacim olejom! Následky sú katastrofálne
Zahraničné
Brazília pred voľbami rieši
Brazília pred voľbami rieši kriminalitu: Kongres navrhuje znížiť vek trestnej zodpovednosti na 16 rokov
Zahraničné
Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates
Bill Gates vypovedal o vzťahu s Epsteinom: Nikdy som nikomu neublížil a o zločinoch som NEVEDEL
Zahraničné

Prominenti

Gwen McMullen na ceste
Dvojníčka premiéra Fica dorazila na Slovensko: Gwen sa tu bude mať ako kráľovná! Takýto je jej program
Domáci prominenti
Móda z 5. kola
Je to už 20 rokov od víťazstva v súťaži krásy: TOTO telo dnes oslávilo narodeniny!
Domáci prominenti
Nový sexuálny škandál Diddyho,
Nový sexuálny škandál Diddyho, na krku má ďalšiu žalobu: Tohto muža mal v detstve zneužiť!
Zahraniční prominenti
Hana Stanczová na módnej
Párty roka? Hana prezradila detaily o svadbe: Vydá sa a konečne sa naje!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Poklad, ktorý čakal desaťročia: Jeho hodnota dnes vyráža dych
Zaujímavosti
Zápach penisu môže signalizovať
Zápach penisu môže signalizovať dva zásadné problémy: Kedy treba spozornieť?
vysetrenie.sk
Obraz namaľoval Umberto Romano
Je cestovanie v čase realitou? TENTO obraz z roku 1937 má byť dôkaz! Muž má v ruke mobil
Zaujímavosti
Chlapec začal plakať krv:
Chlapec začal plakať krv: Lekári boli v šoku, príčina ich prekvapila
Zaujímavosti

Dobré správy

Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
feminity.sk
Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce

Ekonomika

Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!
Kamenický sa rozohnil: Ľudia vraj masívne odchádzajú? Dosť bolo klamstiev, takáto je realita!
Chcete platiť v hotovosti? Pozor na obmedzenia, pri kúpe auta či rekonštrukcii hrozí aj pokuta!
Chcete platiť v hotovosti? Pozor na obmedzenia, pri kúpe auta či rekonštrukcii hrozí aj pokuta!
Cesta na dovolenku bez čakania: Chorvátsko chystá veľkú zmenu, ktorá poteší tisíce Slovákov
Cesta na dovolenku bez čakania: Chorvátsko chystá veľkú zmenu, ktorá poteší tisíce Slovákov
Brány Kariéra EXPO v Košiciach sa otvorili: Odštartoval deň plný príležitostí a inšpirácie
Brány Kariéra EXPO v Košiciach sa otvorili: Odštartoval deň plný príležitostí a inšpirácie

Šport

Neuveriteľné! Emma Zapletalová doslova ničí konkurenciu a v Diamantovej lige má víťazný hetrik
Neuveriteľné! Emma Zapletalová doslova ničí konkurenciu a v Diamantovej lige má víťazný hetrik
Diamantová liga
Smutná správa! Zomrela absolútna trénerska ikona, ktorá sa preslávila aj na Slovensku
Smutná správa! Zomrela absolútna trénerska ikona, ktorá sa preslávila aj na Slovensku
Basketbal
Česko bude mať vychádzajúcu hviezdu: Ruská rodáčka ovládla Roland Garros a mení občianstvo
Česko bude mať vychádzajúcu hviezdu: Ruská rodáčka ovládla Roland Garros a mení občianstvo
Roland Garros
Slováci spoznali dejisko MS v hokeji do 18 rokov: Čaká nás totálna skupina smrti s Bieloruskom
Slováci spoznali dejisko MS v hokeji do 18 rokov: Čaká nás totálna skupina smrti s Bieloruskom
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Križovatka D1/D4 ide do finále. Diaľničiari chystajú dve víkendové uzávery na D1/D4
Doprava
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
FOTO/VIDEO: Nové AUDI Q7 je tu. Sebavedomý obor napchatý technológiami
Predstavujeme
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Doprava
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Poradenstvo, kurzy aj príspevok viac ako 7 700 eur: Úrady práce ponúkajú absolventom viacero možností
Hľadám prácu
Brány Kariéra EXPO v Košiciach sa otvorili: Odštartoval deň plný príležitostí a inšpirácie
Brány Kariéra EXPO v Košiciach sa otvorili: Odštartoval deň plný príležitostí a inšpirácie
Hľadám prácu
Benefity vo výrobe, ktoré stoja za to: Čo by mal okrem výplaty ponúkať dobrý zamestnávateľ?
Benefity vo výrobe, ktoré stoja za to: Čo by mal okrem výplaty ponúkať dobrý zamestnávateľ?
Hľadám prácu
Známe osobnosti opäť vyrážajú do ulíc pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami: Objednajte si celebritného kuriéra priamo do vašej kancelárie!
Známe osobnosti opäť vyrážajú do ulíc pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami: Objednajte si celebritného kuriéra priamo do vašej kancelárie!
KarieraInfo.sk

Varenie a recepty

Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Máte radi dunajské vlny? Vyskúšajte ich letnú verziu s broskyňami
Ovocné dezerty
Ako vychladiť víno alebo pivo za 7 minút
Ako vychladiť víno alebo pivo za 7 minút
Rady a tipy

Technológie

POZOR! Podvodníci našli nový spôsob, ako ťa dostať na falošný e-shop. Zneužívajú na to aj umelú inteligenciu**
POZOR! Podvodníci našli nový spôsob, ako ťa dostať na falošný e-shop. Zneužívajú na to aj umelú inteligenciu**
Správy
Vedci skenovali 3I/ATLAS kvôli mimozemským signálom: Prišla do našej Slnečnej sústavy mimozemská sonda?
Vedci skenovali 3I/ATLAS kvôli mimozemským signálom: Prišla do našej Slnečnej sústavy mimozemská sonda?
Veda a výskum
Masaker alebo zvláštny rituál? Pri Vrábľoch našli archeológovia 77 kostier bez lebiek v 7 000 rokov starej neolitickej osade
Masaker alebo zvláštny rituál? Pri Vrábľoch našli archeológovia 77 kostier bez lebiek v 7 000 rokov starej neolitickej osade
História
Elon Musk odhalil obrovský satelit AI1 ešte pred burzovým debutom SpaceX. Má byť dátovým centrom pre umelú inteligenciu priamo na orbite
Elon Musk odhalil obrovský satelit AI1 ešte pred burzovým debutom SpaceX. Má byť dátovým centrom pre umelú inteligenciu priamo na orbite
Technológie

Bývanie

Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Mala to byť konzultácia, napokon prerábali celý dom. Po takmer roku prác získala rodina naozaj svojský domov
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej

Pre kutilov

Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Prečo vaša záhrada zaostáva? 10 júnových chýb, ktoré robí väčšina záhradkárov
Záhrada
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia bývajú najlepšími stratégmi: Vždy majú plán B aj plán C, preto majú úspech v láske aj kariére
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia bývajú najlepšími stratégmi: Vždy majú plán B aj plán C, preto majú úspech v láske aj kariére
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Trumpova imigračná politika zasahuje aj MS vo futbale: Odmietnuté víza, zadržania a napätie medzi FIFA a USA
Gwen McMullen
Domáce
Exkluzívne odhalenie! Ficova slávna dvojníčka Gwen je už na Slovensku: Ukrýva sa na zámku, FOTO tu bude spať!
Jacob utrpel vážne popáleniny.
Zahraničné
Beštiálny útok: Zamestnanec McDonald´s polial Jacoba vriacim olejom! Následky sú katastrofálne
AKTUÁLNE Na diaľnici D1
Domáce
AKTUÁLNE Na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši došlo k vážnej nehode! Cesta je NEPREJAZDNÁ

Ďalšie zo Zoznamu