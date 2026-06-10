Dvojníčka premiéra Fica dorazila na Slovensko: Gwen sa tu bude mať ako kráľovná! Takýto je jej program

PEZINOK – Americká influencerka Gwen McMullen už dorazila na Slovensko! A aby sa cítila ako ozajstná kráľovná, ubytovala sa v hoteli, kde sa o ňu kráľovsky postarajú.
Gwen McMullen, ktorú celé Slovensko spoznalo vďaka jej neuveriteľnej podobe s premiérom Robertom Ficom, zavítala do našej krajiny. Začalo to pritom celkom nenápadne. Slovenský internet si všimol americkú tvorkyňu s 1,2 milióna sledujúcich, ktorá niekomu z nejakého dôvodu pripadala povedomá. Podobnosť s našim premiérom niekomu pripadala úsmevná, takže sa spontánne roztrhlo vrece s reakciami a komentármi. Až potom si ľudia všimli, kto Gwyneth McMullen vlastne je – influcencerka, performerka, fashion creator, tvorkyňa s názormi, vkusom a humorom. Následne sa to otočilo a Gwyneth začala získavať sympatie. „Celé to začalo na obrazovke telefónu. A teraz to bude skutočné - uvidím ľudí, ktorí ma podržali, naživo, a budem im môcť podať ruku. To sa nedá porovnať so žiadnym lajkom,“ povedala pred cestou do Európy.
Cestou z Prahy ju na benzínovej pumpe spoznali študenti, s ktorými sa bez problémov a veľmi spontánne odfotografovala. Potom jej cesta viedla do Pezinka do legendárneho hotela Šimák Zámok Pezinok. „Špeciáne požiadavky nemala, ale keďže je kráľovná Slovenska, chcela sa ubytovať v zámockom hoteli,“ prezradil riaditeľ hotela Lukáš Špilák. „Má pripravený wellness, zámocké vinárstvo, našu zámockú reštauráciu, kde ochutná slovenské špeciality...“ doplnil s istotou, že určite sa bude mať v ich hoteli kráľovsky.
V Bratislave sa Gwen neocitla náhodou. 12. júna sa v bratislavskom Neptune Clube uskutoční QUEEN ARRIVES – ROYAL FASHION SHOW BY LOMBARDI – svetová premiéra dámskej kolekcie, ktorú vytvorili spolu s Gwen, Meet & Greet a oficiálna afterparty. Ide o prvé verejné stretnutie Queen of Slovakia s českými a slovenskými fanúšikmi.