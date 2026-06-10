Exkluzívne odhalenie! Ficova slávna dvojníčka Gwen je už na Slovensku: Ukrýva sa na zámku, FOTO tu bude spať!

PEZINOK – Americká influencerka Gwen McMullen, ktorú celé Slovensko spoznalo vďaka jej šokujúcej a priam neuveriteľnej podobe s premiérom Robertom Ficom, konečne dorazila do našej krajiny. Nám sa ju podarilo vypátrať! Bude spať v tejto izbe a dopraje si skutočný slovenský luxus so všetkým čo k tomu patrí. Na influencerku už na izbe dokonca čaká vyleštená koruna.
Gwen, ktorá sama seba s humorom označuje za „kráľovnú Slovenska“, pred pár hodinami provokovala fanúšikov na sociálnych sieťach zábermi z lietadla s veľavravným odkazom „Prichádzam si po svoju korunku“.
Influencerka sa pred príchodom na Slovensko zastavila v Amsterdame a v Prahe, odkiaľ zamierila do historických priestorov luxusného Šimák Zámku v Pezinku. Odfotiť sa ju tam podarilo v podvečer okolo 17:30. V historickom areáli pôsobila uvoľnene a zdá sa, že prvé momenty v domovine svojho slávneho „dvojníka“ si mimoriadne užíva. Práve v Pezinku načerpáva sily na obrovskú šou, ktorú pre slovenských fanúšikov chystá už o pár dní.
Pozrite sa na ten LUXUS!
Príchod do Pezinka je totiž len začiatkom jej veľkej slovenskej misie. Ešte pred jej oficiálnym programom sa ubytuje v jednom z najluxusnejších hotelov. V spomínanej izbe, kde bude "slovenská kráľovná" spať, sme sa boli pozrieť aj s fotoaparátom.
Influnecerku čaká nielen nablýskaná koruna, ale aj tradičné slovenské pochutiny, pričom treba povedať, že už aj na ceste sem si ich pár dopriala.
Nesmie chýbať aj spomínaná korunka.
Ďalšie zábery tejto luxusom nadýchanej izby si môžete pozrieť v galérii nižšie:
Čo čaká slovenskú kráľovnú?
Už v piatok 12. júna odpáli Gwen svoju oficiálnu slovenskú premiéru v bratislavskom Neptune Clube na akcii s názvom Queens of Slovakia. Súčasťou večera nude svetová premiéra dámskej kolekcie Lombardi Fashion House, ktorú vytvorili spolu s Gwen, Meet & Greet a oficiálna afterparty. Pre fanúšikov to bude vôbec prvá príležitosť vidieť naživo internetový fenomén.
Bratislavské podujatie je súčasťou širšieho projektu QUEEN ARRIVES, ktorý sa nekončí módnou prehliadkou ani stretnutím s fanúšikmi. Tvorcovia pripravujú program pre verejnosť v Prahe – veľké stretnutie Meet & Greet 14. júna v zábavnom centre LEVELS (Obchodný dom Máj, Praha) – a zároveň pracujú na celovečernom dokumentárnom filme.
Popularita Gwyneth McMullen je v tomto príbehu len východiskovým bodom. Dokument otvára témy identity, duševného zdravia, práva byť sám sebou a otázku, ako sociálne siete a ich algoritmy formujú naše vnímanie reality aj druhých ľudí. Pripravovaný film s dĺžkou 80 až 90 minút je určený pre festivalové publikum, do kín a na streamovacie platformy.