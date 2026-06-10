Beštiálny útok: Zamestnanec McDonald´s polial Jacoba vriacim olejom! Následky sú katastrofálne

YUBA CITY - Dvadsaťročný vedúci zmeny v reštaurácii McDonald's sa pripravoval na bežný pracovný deň. O niekoľko sekúnd neskôr bojoval o zdravie s rozsiahlymi popáleninami po útoku vlastného kolegu.
Nič netušil. Potom prišla sekunda, ktorá mu zmenila život
Jacob Smith nastupoval do služby v pobočke McDonald's v kalifornskom meste Yuba City ako každý iný deň. Krátko pred začiatkom zmeny si však všimol pohyb vo svojom zornom poli. Nestihol zareagovať.
Podľa informácií magazínu People ho mal 23-ročný spolupracovník Jalani Bluett bez varovania obliať horúcim olejom z fritézy. Vriaca tekutina zasiahla Jacobovu tvár, krk, ruku aj chrbát. Následky boli okamžité a devastujúce.
Útočník zmizol, polícia po ňom spustila pátranie
Po incidente podozrivý z reštaurácie utiekol. Úrady v okrese Sutter okamžite rozbehli pátraciu akciu.
Polícia zároveň upozornila, že hľadaný muž bol vedený ako osoba vyžadujúca zvýšenú pozornosť vzhľadom na bližšie nešpecifikovaný zdravotný stav.
Pátranie však netrvalo dlho. Policajti ho vypátrali ešte v ten istý deň a odvtedy zostáva vo väzbe.
Popáleniny zasiahli takmer štvrtinu tela
Zatiaľ čo podozrivý skončil za mrežami, jeho obeť zvádzala boj v nemocnici. Podľa dostupných informácií utrpel Jacob popáleniny druhého stupňa na približne 22 percentách tela. Zranenia boli natoľko vážne, že mladý muž musel byť hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Policajný hovorca Michael Bullard uviedol, že napriek rozsahu zranení bol Jacob schopný komunikovať a pohybovať sa po oddelení. Stopy po popáleninách však zostávajú výrazne viditeľné.
Lekári zároveň oznámili, že ho čaká transplantácia kože.
Matka žiada spravodlivosť
Jacobova mama Amber Smithová neskrýva bolesť ani rozhorčenie nad tým, čo sa jej synovi stalo. „Chcem, aby niesol zodpovednosť za to, čo môjmu synovi urobil. Neprajem mu nič zlé. Chcem len, aby si naplno uvedomil následky svojho konania a pochopil, aké obrovské utrpenie spôsobil,“ povedala pre televíziu KCRA.
Rodina teraz čelí nielen emocionálnej traume, ale aj dlhému obdobiu liečby a rehabilitácie.
Šéf reštaurácie: Je to mimoriadne znepokojujúce
K útoku sa vyjadril aj majiteľ prevádzky John Cook. „To, čo sa počas víkendu odohralo v našej reštaurácii, je hlboko znepokojujúce. Našou prioritou je teraz podporiť Jacoba počas jeho zotavovania,“ uviedol.
Podľa vedenia podniku sa pozornosť sústreďuje predovšetkým na pomoc zranenému zamestnancovi a jeho rodine.
Napriek bolesti odmieta nenávisť
Aj keď ho čakajú ďalšie operácie a náročná liečba, Jacob sa snaží zachovať si optimizmus.
Na stránke GoFundMe, kde jeho blízki organizujú finančnú zbierku, zverejnil odkaz, ktorý mnohých prekvapil. „Nie som smutný ani nahnevaný. Ani bolesť ma netrápi, pretože viem, že je súčasťou uzdravovania. Som nesmierne vďačný za podporu, ktorú dostávam. Ďakujem Bohu, že sa podarilo zachrániť moje oko, a ďakujem svojej rodine a priateľom,“ napísal.
Útočník čelí viacerým obvineniam
Jalani Bluett sa už postavil pred súd. Prokuratúra ho obvinila z útoku smrtiacou zbraňou, zmrzačenia a spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví.
Ak ho súd uzná vinným, môže čeliť vysokému trestu odňatia slobody.